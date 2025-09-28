Τι-είδα-στη-crediabank-και-οι-31-λόγοι-που-οι-bulls-θα-επιτεθούν-στη-μετοχή

Η CrediaBank μέσα από την έκθεση για το πρώτο οικονομικό εξάμηνο του 2025 δείχνει να έχει ανάψει τις μηχανές, να ανεβάζει στροφές και να αλλάζει πίστα. Τα νούμερα της έκθεσης δεν δείχνουν συντήρηση, αλλά στροφή ανάπτυξης. Με λίγα λόγια, βλέπουμε μια τράπεζα που βγαίνει από το καβούκι της και δοκιμάζει στολή … θηρίου.

Για να το κάνουμε ακόμα πιο χειροπιαστό, θα δώσω τριάντα ένα βασικά στοιχεία – 31 «σφαίρες» – που εντόπισα μέσα στην έκθεση και δείχνουν με ακρίβεια πού πατάει σήμερα η CrediaBank και πού στοχεύει αύριο. Μετά θα τα δέσω και θα εμπλουτίσω όλα αυτά τα στοιχεία ώστε να καταλάβετε που το πάει η CrediaBank και τι ισχυρές προοπτικές δίνει σε όσους επενδύσουν στη μετοχή της.

Πάμε λοιπόν με τις 31 σφαίρες ισχύος:

1. Ενεργητικό €7,97 δισ. (+5,7% από τον Δεκ. 2024).

2. Χορηγήσεις €4,93 δισ. (+9,8%), με καθαρή πιστωτική επέκταση €542 εκατ.

3. Νέα δάνεια €1,59 δισ. σε μόλις 6 μήνες – ιστορικό υψηλό.

4. Καταθέσεις €6,56 δισ. (+7,7%), με το μείγμα να βελτιώνεται υπέρ των λογαριασμών όψεως και ταμιευτηρίου (+26%).

5. Καθαρά έσοδα από τόκους €78,5 εκατ. (+97%).

6. Καθαρές προμήθειες €16,9 εκατ. (+132%).

7. Κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις €13,8 εκατ. (+291%).

8. Σύνολο εσόδων €120,9 εκατ. (+108%).

9. Κέρδη προ προβλέψεων €44,5 εκατ. (+103%).

10. Προβλέψεις €9,4 εκατ. (-40% σε σχέση με πέρυσι).

11. Δείκτης εξόδων/εσόδων 62,2% (βελτίωση από 68,9%).

12. Δείκτης NPE 2,9% μετά τις τιτλοποιήσεις «Domus» και «Rhodium».

13. Κάλυψη NPEs 47,8%.

14. Δείκτης CET1 10,4%.

15. Tier 1 13,1%.

16. Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 17,3%.

17. Δείκτης ρευστότητας LCR 221%.

18. Δείκτης NSFR 134%.

19. Έκδοση AT1 €100 εκατ. με υπερκάλυψη πάνω από 4 φορές.

20. Έκδοση Tier II €150 εκατ. με υπερκάλυψη 5 φορές.

21. Πρόσβαση στις πράξεις της ΕΚΤ από τον Ιούνιο 2025.

22. Κεφάλαια υπό διαχείριση €810 εκατ., +7% σε σχέση με Δεκ. 2024.

23. Πωλήσεις ακινήτων €13 εκατ., με μικρό κεφαλαιακό κέρδος.

24. Συνθετική τιτλοποίηση Perseus και δεύτερο project «Perseus 2» σε εξέλιξη.

25. Χαρτοφυλάκιο ομολόγων €1,48 δισ. με ελεγχόμενο ρίσκο.

26. Δίκτυο 65 καταστημάτων (από 86), πιο μαζεμένο και πιο αποδοτικό.

27. Εθελούσια αποχώρηση 183 εργαζομένων – one-off κόστος, μόνιμη μείωση εξόδων.

28. Ενοποίηση συστημάτων από Attica και Παγκρήτια σε λιγότερο από 12 μήνες.

29. Νέα καταστήματα νέας γενιάς, πιο φιλικά και εμπορικά.

30. Spin-off πληρωμών σε νέα εταιρεία: 24.000 POS, 20.000 έμποροι, 260.000 κάρτες και 63 ATMs εκτός δικτύου. και

31. Διοίκηση με επιθετική στρατηγική και ξεκάθαρο αφήγημα. Η ομάδα που κρατάει το τιμόνι απέδειξε ότι μπορεί να τρέξει δύσκολες συγχωνεύσεις, να βγάλει επιτυχώς εκδόσεις κεφαλαίου με διεθνή ζήτηση, και να ανοίξει το παιχνίδι με κινήσεις τύπου HSBC Malta.

Η μηχανή εσόδων

Το πρώτο επίπεδο είναι η μηχανή εσόδων. Η CrediaBank γράφει NII +97%, fees +132%, trading +291%, σύνολο εσόδων +108%, και PPI +103%. Μιλάμε δηλαδή για μηχανή που πήρε φόρα από όλες τις πηγές: τόκοι λόγω μεγαλύτερης εκτοκιστικής βάσης, προμήθειες από εγγυητικές, κάρτες, ομολογιακές οργανώσεις, και βελτίωση στο χαρτοφυλάκιο τίτλων. Όταν το cost/income πέφτει στο 62,2% (από 68,9%), το μήνυμα είναι ότι ο οργανισμός «στεγνώνει» τα άσκοπα και αφήνει να φανούν οι καθαρές ροές.

Απέναντι, η «ασπίδα κινδύνου»: προβλέψεις -40% στα €9,4 εκατ. και NPE 2,9% μετά τις τιτλοποιήσεις Domus και Rhodium — με κάλυψη 47,8%. Όταν το cost of risk κάθεται κάτω από 8% των εσόδων, σε εξάμηνο ισχυρής ανάπτυξης, οι Bulls καταλαβαίνουν ότι η παραγωγή δανείων δεν πατάει σε νάρκες. Το L/D 75% δείχνει χώρο για συνέχιση παραγωγής, χωρίς να πιέζεται η ρευστότητα.

Κεφάλαια: CET1 10,4%, Tier-1 13,1%, Total 17,3%. Σε εποχή που οι επόπτες μετράνε τα πάντα με το σταγονόμετρο, αυτοί οι δείκτες χτίζουν αξιοπιστία. Ειδικά όταν το καύσιμο έρχεται από διπλή έκδοση AT1 €100 εκ. και Tier II €150 εκ. με υπερκάλυψη 4-5x και αποδόσεις που κατέβηκαν στις τελικές τιμολογήσεις. Οι ξένοι θεσμικοί ψήφισαν με το πορτοφόλι τους. Παράλληλα, το LCR 221% και το NSFR 134% δηλώνουν ρευστότητα «τούβλο». Το κεφάλαιο κινείται σαν χελώνα – σταθερά και απρόσβλητα – και η ρευστότητα σαν λαγός. Συνδυασμός που επιτρέπει να κυνηγήσεις ανάπτυξη χωρίς να ανοίγει πόρτα στο ρίσκο.

Στο treasury, χαρτοφυλάκιο τίτλων περίπου €1,48 δισ. με χρήση κεφαλαίων 4% για market risk και 0,4% για trading – νούμερα που λένε εδώ υπάρχει «έλεγχος». Τα Κεφάλαια υπό Διαχείριση (AUM) στα €810 εκατ. (+7%) ανοίγει δίαυλο για recurring προμήθειες – το wealth κομμάτι είναι μικρό αλλά καλοσχεδιασμένο για να γίνει πολλαπλασιαστής.

Η βρώμικη δουλειά έγινε. Τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου για φούλ απόδοση

Πίσω από τα νούμερα κρύβεται μια «βρώμικη», αλλά κρίσιμη δουλειά, η ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων (Attica + Παγκρήτια) μέσα σε 12 μήνες από τη νομική συγχώνευση, αναδιάρθρωση δικτύου σε 65 σημεία, εθελούσια 183 ατόμων (one-off €24,8 εκ. σήμερα για πιο «στεγνή» βάση κόστους αύριο). Όλα αυτά ρίχνουν τη βάση κόστους και βάζουν γραμμή παραγωγής που αποδίδει. Το νέο concept καταστημάτων είναι εμπορικό, όχι… «μουσειακό». Ανοικτοί χώροι, εμπειρία, πωλήσεις και προπάντων όχι μια απλή κρύα συναλλαγή.

Στο επόμενο βήμα, έρχεται το απόσπασμα του κλάδου πληρωμών σε νέα εταιρεία: 24.000 POS, 20.000 έμποροι, 260.000 κάρτες, 63 ATMs εκτός καταστημάτων. Αυτό δεν είναι μια ξεκάθαρη κίνηση για να αποτιμηθεί ξεχωριστά ένα κομμάτι που οι αγορές πληρώνουν γενναιόδωρα όταν έχει κλίμακα και focus. Φτιάχνεις ένα ισχυρό κεφάλαιο που αύριο μπορεί να φέρει στρατηγικό εταίρο ή πολύ υψηλό πολλαπλασιαστή.

Η Μάλτα ως μια «απότομη ανηφόρα» κερδών

Το put option για την HSBC Malta είναι το κεφάλαιο όπου ο αφηγητής χαμηλώνει τη φωνή και μιλάει αργά. 70,03% στα €200 εκατ., αποτίμηση 0,48x P/TBV, με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι 2026, EPS-accretive, RoTBV-accretive, και ουδέτερο στους εποπτικούς δείκτες. Στην πράξη, μιλάμε για άμεσο διπλασιασμό ενεργητικού και ένα νέο «παιχνίδι» σε τουρισμό/υπηρεσίες με καλό dividend culture. Η τράπεζα δηλώνει ότι θέλει να κρατήσει τη δημόσια διαπραγμάτευση της Malta και τη μερισματική πολιτική — δηλαδή cash-on-cash από την πρώτη μέρα. Αυτό το κομμάτι μόνο του μπορεί να αλλάξει το νούμερο πολλαπλασιασμού του ομίλου.

Στη γλώσσα του… Μάνθου:

— Η γραμμή τάσης R της κερδοφορίας έχει γωνία επιτάχυνσης.

— Το σημείο στληριξης είναι ο ισολογισμός (NPE 2,9%, κάλυψη 47,8%, κεφάλαια 17,3%).

— Η ωστική ανοδική κίνηση έρχεται από NII+fees και απόδοση κόστους (C/I 62,2%).

— Το καύσιμο ανόδου γύρω από τον κλάδο πληρωμών (POS, κάρτες, ΑΤΜ) δίνει επιλογές και εναλλακτικές κινήσεις στην τράπεζα (Spin-off: να το αποσπάσει σε ξεχωριστή εταιρεία , Στρατηγικός εταίρος: να βάλει στο παιχνίδι κάποιον διεθνή παίκτη πληρωμών (π.χ. fintech, big tech ή άλλη τράπεζα))

— Το M&A (Συγχωνεύσεις & Εξαγορές) στη Μάλτα λειτουργεί ως άλλος κατάλυτης.

Σε απλά ελληνικά: όταν έχεις +542 εκατ. καθαρή πιστωτική επέκταση, €1,59 δισ. νέες εκταμιεύσεις, και deposits που ανεβαίνουν +7,7% με φθηνότερο mix, δεν πας για «συντήρηση». Πας για κλιμάκωση. Αν προσθέσεις και πρόσβαση σε πράξεις ΕΚΤ, η ρευστότητα αγοράζει χρόνο και κινήσεις.

Το εγχειρίδιο στρατηγικής του 2025–2026 σε τρεις κινήσεις

Κίνηση 1: Βάθος στην οργανική κερδοφορία.

Η τράπεζα έχει αποδείξει ότι μπορεί να μεγαλώνει NII ακόμα και με κατερχόμενα επιτόκια (+11% ex-merger), ενώ οι προμήθειες πλέον γεμίζουν από εγγυητικές, κάρτες, ομολογίες. Trading και ομόλογα δουλεύουν ως συμπληρωματικός πολλαπλασιαστής. Άρα, το P&L δεν κρέμεται από ένα… γάντζο.

Κίνηση 2: Λελογισμένο ρίσκο – υψηλή ποιότητα.

Με NPE 2,9% και κάλυψη 47,8%, συν Perseus και Perseus 2, ο πιστωτικός κίνδυνος μπαίνει σε «κανάλι». Το loan-to-deposit 75% σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο να φορτώσεις υγιή ανοίγματα χωρίς να ιδρώσεις για ρευστότητα.

Κίνηση 3: Μάλτα & πληρωμές — τα δύο turbo.

Το M&A ανοίγει εξωτερική σκακιέρα με 0,48x P/TBV — επιθετικό pricing. Η απόσχιση του κλάδου πληρωμών αλλάζει το παιχνίδι στην αποτίμηση. Η τράπεζα από έναν ενιαίο όμιλο μετατρέπεται σε δύο ξεχωριστές ιστορίες: τον βασικό κορμό τραπεζικών εργασιών και μια αυτόνομη εταιρεία πληρωμών.

Οι αγορές αποτιμούν διαφορετικά κάθε κλάδο. Δηλαδή ο τραπεζικός πυρήνας χρεώνεται με πιο συντηρητικούς δείκτες, ενώ οι εταιρείες πληρωμών συνήθως παίρνουν υψηλότερα πολλαπλάσια. Έτσι, το spin-off μπορεί να ξεκλειδώσει υπεραξία που σήμερα δεν φαίνεται.

Το κομμάτι που θα κοιτάξει η Διοίκηση και οι επενδυτές

— Ομαλοποίηση κόστους: το one-off της εθελούσιας είναι παρελθόν, τα οφέλη μένουν.

— Απόδοση κεφαλαίων: με Total 17,3% και Tier-1 13,1%, υπάρχει χώρος για ανάπτυξη χωρίς «ζητιανιά» στην αγορά.

— RoTBV & EPS: η Μάλτα υπόσχεται άμεση ενίσχυση, η νέα εταιρεία ή πιο απλά το “κουτί” στο οποίο βάζεις ένα κομμάτι για να αποκτήσει δική του ζωή και αποτίμηση πληρωμών δίνει σημαντική προίκα αποτίμησης.

— Αναχρηματοδότηση Tier II/AT1: οι υπερκαλύψεις 2025 είναι ένας καλός οιωνός για την επόμενη στροφή της καμπύλης.

— Πειθαρχία στο risk appetite: NPE κάτω από 3% είναι ένα «σήμα» που δεν πρέπει να χαλάσει.

Το αφήγημα που «πουλάει» στο ταμπλό

Στην αγορά, κερδίζει το χαρτί με καθαρή ιστορία. Η CrediaBank σερβίρει ακριβώς αυτό:

* Ισολογισμός καθαρός (NPE 2,9%, υψηλή ρευστότητα).

* P&L με πολλές “βρύσες” (NII, fees, trading, AUM).

* Κεφάλαια/Ρευστότητα που κρατούν (17,3% & LCR 221%).

* Optionality (Μάλτα + πληρωμές).

* Operational leverage 2026 (κόστη κάτω, δίκτυο/IT έτοιμα).

Και κάτι τελευταίο για τους λάτρεις της «ψαγμένης» λεπτομέρειας: το ex-merger NII +11% εν μέσω πτώσης επιτοκίων δείχνει ενεργή διαχείριση ισολογισμού, όχι απλή τύχη. Η στροφή των καταθέσεων προς όψεως/ταμιευτηρίου δίνει spread, τα AUM ανοίγουν recurring fees, και οι εκδόσεις κεφαλαίου στήνουν κερβανά με θεσμικούς που επανέρχονται. Αυτά φτιάχνουν ένα προφίλ αξιολόγησης που ανεβαίνει σκαλιά — κι αυτό μετράει στο κόστος χρήματος του αύριο.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή δείχνει να έχει μπει σε έναν μεσοπρόθεσμο ανοδικό στροφέα που θα την οδηγήσει πάνω από τα €2,20.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

