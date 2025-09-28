Όταν το Δολάριο Καταρρεύσει – Dennis J. Snower

Με την εκτόξευση του ομοσπονδιακού χρέους, την υπονόμευση της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας και την επιβολή σαρωτικών δασμών σε βασικούς συμμάχους, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χτυπά στην καρδιά της χρηματοπιστωτικής ισχύος της Αμερικής. Αν το δολάριο επρόκειτο να χάσει το καθεστώς του αποθεματικού νομίσματος, η επακόλουθη αναδιάταξη δεν θα ήταν ούτε σταδιακή ούτε ομαλή.

ΛΟΝΔΙΝΟ – Για δεκαετίες, η θέση του δολαρίου ως του κορυφαίου αποθεματικού νομίσματος στον κόσμο παρείχε στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιρετικά πλεονεκτήματα: τη δυνατότητα δανεισμού με χαμηλά επιτόκια, τη δυνατότητα να τρέχουν μεγάλα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και να χρηματοδοτούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα τυπώνοντας χρήμα χωρίς απαραίτητα να προκαλούν πληθωρισμό. Αλλά από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι προειδοποιήσεις για το “τέλος του εξωφρενικού προνομίου της Αμερικής” έχουν μετατραπεί σε έναν σταθερό ρυθμό.

Οι ανησυχίες είναι βάσιμες. Οι πολιτικές του Τραμπ – από τις επιθέσεις του στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μέχρι τη στάση του υπέρ της απορρύθμισης απέναντι στα κρυπτονομίσματα – υπονομεύουν συστηματικά το καθεστώς του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος. Η απώλεια της πρωτοκαθεδρίας του δολαρίου θα έθετε αναπόφευκτα σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη υγεία της αμερικανικής οικονομίας.

Αλλά το να εστιάζουμε αποκλειστικά στο ξεθώριασμα του αμερικανικού προνομίου είναι σαν να παρατηρούμε μερικά δέντρα που καίγονται ενώ χάνουμε τη μεγάλη πυρκαγιά που ανάβει πίσω τους. Η απώλεια του καθεστώτος του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος θα αντηχούσε πολύ πέρα από τα σύνορα της Αμερικής, στέλνοντας κύματα σοκ σε όλη την παγκόσμια οικονομία.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, που βρίσκονται πάντα σε επιφυλακή για πιθανούς κινδύνους, χρειάζονται μόνο μια κρίσιμη μάζα συμμετεχόντων να πιστέψει ότι η απειλή είναι πραγματική για να γίνει πράξη. Μόλις αρκετοί επενδυτές αρχίσουν να πωλούν ένα ευάλωτο περιουσιακό στοιχείο, περισσότεροι θα ακολουθήσουν.

Καθοριστικό είναι ότι το “εξωφρενικό προνόμιο” της Αμερικής δεν είναι φόρος τιμής που της οφείλεται επειδή είναι η κορυφαία υπερδύναμη του κόσμου. Είναι απλώς ένα παραπροϊόν του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ένα αποθεματικό νόμισμα. Όπως τα άτομα, έτσι και οι χώρες χρειάζονται ένα αξιόπιστο μέσο διατήρησης αξίας, μέσο συναλλαγών και μονάδα λογαριασμού. Όσο αναπτύσσονται οι ξένες οικονομίες, τόσο αυξάνεται η όρεξή τους για περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια, όπως τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου και οι εταιρικοί τίτλοι. Αυτή η ζήτηση επιτρέπει στις ΗΠΑ να διατηρούν επίμονα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και εμπορίου.

Επιπλέον, τα ελλείμματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό μέσω της πώλησης ομολόγων του Δημοσίου, που εκτιμώνται παγκοσμίως ως περιουσιακό στοιχείο-καταφύγιο. Επειδή μεγάλο μέρος αυτής της ρευστότητας απορροφάται από ξένους κατόχους, η Fed μπορεί να αγοράσει αυτά τα ομόλογα με νεοεκδοθέντα δολάρια χωρίς να αυξήσει τον πληθωρισμό. Η ισχυρή διεθνής ζήτηση για το αμερικανικό χρέος συγκρατεί επίσης τα εγχώρια επιτόκια, καθώς οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν χαμηλές αποδόσεις με αντάλλαγμα την ασφάλεια των τίτλων σε δολάρια.

Η Επερχόμενη Αναδιάταξη του Αποθεματικού Νομίσματος

Για να χρησιμεύσει ένα νόμισμα ως παγκόσμιο αποθεματικό, πρέπει να είναι ασφαλές, ρευστό, σταθερό και ευρέως αποδεκτό. Αυτό εξαρτάται από επτά βασικές προϋποθέσεις.

Πρώτον, η εκδότρια χώρα πρέπει να διατηρεί μακροοικονομική σταθερότητα: χαμηλό πληθωρισμό, βιώσιμο δημόσιο χρέος και υγιείς δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές που να διαβεβαιώνουν τους επενδυτές και τις κεντρικές τράπεζες ότι το νόμισμα θα διατηρήσει την αξία του με την πάροδο του χρόνου.

Δεύτερον, η εκδότρια χώρα πρέπει να διαθέτει βαθιές και ρευστές χρηματοπιστωτικές αγορές, που να προσφέρουν ασφαλή, εξαιρετικά εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία – ιδιαίτερα κρατικά ομόλογα – ικανά να απορροφήσουν μεγάλες διασυνοριακές ροές. Το κυβερνητικό χρέος μπορεί να είναι περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν οι επενδυτές πιστεύουν ότι το χρέος θα διαχειριστεί υπεύθυνα και θα αποπληρωθεί.

Τρίτον, μια πολιτικά ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα δεσμευμένη στη σταθερότητα των τιμών είναι ουσιώδης για την αξιοπιστία ενός νομίσματος, ιδίως όταν οι νομισματικές πολιτικές είναι διαφανείς και στηρίζονται σε κανόνες.

Τέταρτον, τα αποθεματικά νομίσματα πρέπει να είναι ελεύθερα εμπορεύσιμα και ανταλλάξιμα πέρα από τα σύνορα με ελάχιστους περιορισμούς.

Πέμπτον, το δικαστικό σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το κράτος δικαίου. Ειδικότερα, πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, να διασφαλίζει ότι οι ξένοι επενδυτές μπορούν να επιβάλουν συμβάσεις και να παρέχει διόδους για την επίλυση διαφορών.

Έκτον, ένα αποθεματικό νόμισμα πρέπει να θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και όχι εργαλείο για την προώθηση εθνικού συμφέροντος – αντίληψη που εξαρτάται από εποικοδομητική παγκόσμια ηγεσία και ενεργό πολυμερή συνεργασία.

Και τέλος, ο εκδότης του νομίσματος πρέπει να είναι εμπορική και χρηματοπιστωτική υπερδύναμη, επειδή τα καθιερωμένα δίκτυα χρήσης είναι απαραίτητα για να ενθαρρύνουν την ευρεία αποδοχή.

Η Αποδυνάμωση της Αμερικανικής Κυριαρχίας

Οι πολιτικές του Τραμπ έχουν αποδυναμώσει καθένα από αυτά τα θεμέλια. Οι τεράστιες φορολογικές περικοπές στην καρδιά του κακώς ονομασμένου “One Big Beautiful Bill Act”, χωρίς πραγματικό περιορισμό δαπανών, αναμένεται να προσθέσουν τρισεκατομμύρια δολάρια στο εθνικό χρέος, θέτοντας σε κίνδυνο τη μακροοικονομική σταθερότητα.

Αν και η ζήτηση για τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου παραμένει ισχυρή, το αυξανόμενο χρέος και ο κίνδυνος χρεοκοπίας – επιδεινωμένος από τη χρήση του ορίου χρέους ως πολιτικού όπλου από τον Τραμπ – έχουν διαβρώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ταυτόχρονα, η ανεξαρτησία της Fed έχει βρεθεί υπό πίεση, καθώς ο Τραμπ άσκησε δημόσια πίεση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν τα επιτόκια και υπαινίχθηκε την αντικατάσταση του προέδρου Τζερόμ Πάουελ και άλλων αξιωματούχων με πολιτικούς πιστούς. Αν και δεν επιβλήθηκαν έλεγχοι κεφαλαίων, οι απειλές της κυβέρνησης να μπλοκάρει κινεζικές εισαγωγές μετοχών και να αποκλείσει αντιπάλους από το SWIFT τροφοδότησαν αβεβαιότητα σχετικά με την πρόσβαση στο μέλλον.

Η χρήση εκτελεστικής εξουσίας από τον Τραμπ για την επιβολή κυρώσεων σε ξένες εταιρείες, το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων κεντρικών τραπεζών χωρών όπως η Βενεζουέλα, η απαίτηση 15% από τα έσοδα από πωλήσεις προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα και η επιβολή υψηλών δασμών σε μακροχρόνιους συμμάχους έχουν προκαλέσει περαιτέρω αμφιβολίες για την αξιοπιστία της αμερικανικής πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, οι σύμμαχοι εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις σε ευρώ ή γουάν, και ορισμένες κεντρικές τράπεζες έχουν αρχίσει να διαφοροποιούν τα αποθεματικά τους μακριά από τα δολάρια, επιταχύνοντας την πτώση του δολαρίου.

Ο Κίνδυνος Πανικού

Αν οι αμφιβολίες για τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του δολαρίου επιτραπεί να ριζώσουν, η αναδιάταξη του αποθεματικού νομίσματος δεν θα είναι ούτε σταδιακή ούτε ομαλή. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι ο οικονομικός πανικός, αφού οι προσδοκίες για αλλαγές νομισμάτων τείνουν να είναι αυτοεκπληρούμενες. Αν οι επενδυτές περιμένουν ότι το δολάριο θα πέσει, θα πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια για να αποφύγουν ζημίες. Αυτό, με τη σειρά του, θα ρίξει το δολάριο, επιβεβαιώνοντας τον αρχικό φόβο.

Όσο ταχύτερα πέφτει το δολάριο, τόσο πιο επείγον γίνεται για τους υπόλοιπους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. Μεγάλες κεντρικές τράπεζες και συνταξιοδοτικά ταμεία θα μπορούσαν να μετατοπίσουν γρήγορα τα αποθεματικά τους σε χρυσό, ευρώ ή γουάν, ωθώντας τις αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου προς τα πάνω, καθώς οι αγοραστές θα απαιτούσαν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τον αυξημένο κίνδυνο. Ένα υποχωρούν δολάριο θα μπορούσε επίσης να ενεργοποιήσει margin calls σε μοχλευμένες συναλλαγές σε δολάρια, αναγκάζοντας ταμεία και τράπεζες με σημαντική έκθεση να ρευστοποιήσουν άλλα περιουσιακά στοιχεία, διαχέοντας την αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές.

Δεν Υπάρχει Εναλλακτική

Αν ο Τραμπ συνεχίσει να επιβάλλει επιθετικούς δασμούς και να κατάσχει ξένα περιουσιακά στοιχεία, αντίπαλοι όπως η ομάδα των δέκα χωρών BRICS+ μπορεί να εγκαταλείψουν ανοιχτά το δολάριο. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες μετατοπίσεις συναλλαγματικών αποθεμάτων και μια παγκόσμια φυγή προς μη δολαριακά καταφύγια.

Ωστόσο, οι εναλλακτικές αγορές κρατικών ομολόγων – κυρίως η Γερμανία, η Ελβετία και η Ιαπωνία – είναι πολύ μικρές για να απορροφήσουν το τεράστιο κεφάλαιο που είναι συγκεντρωμένο σήμερα σε δολαριακά περιουσιακά στοιχεία, ιδίως τα ομόλογα του Δημοσίου των ΗΠΑ, που ανέρχονται σε 28 τρισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περίπου 8,5 τρισ. κατέχονται από ξένους. Η αγορά βρετανικών gilts είναι παρόμοια υποδεέστερη σε μέγεθος.

Στην Ευρώπη, η απουσία δημοσιονομικής ένωσης και ισοδύναμου ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου με τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου όχι μόνο περιορίζει την προσφορά ευρωομολόγων αλλά και υπονομεύει τη συνοχή της ευρωζώνης. Εν τω μεταξύ, η αγορά κινεζικών κρατικών ομολόγων παραμένει περιορισμένη ως αποθεματικό καταφύγιο λόγω κεφαλαιακών ελέγχων, έλλειψης πλήρους μετατρεψιμότητας, πολιτικής αδιαφάνειας και αδύναμων νομικών προστασιών.

Βεβαίως, κρατικά και ημικρατικά ομόλογα – που εκδίδονται από θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα και η KfW της Γερμανίας – θα μπορούσαν να αποκτήσουν κάποιο καθεστώς αποθεματικού χάρη στην αξιοπιστία και την πολυμερή στήριξή τους. Αλλά αυτό αποτελεί περισσότερο μια μακροπρόθεσμη προοπτική παρά άμεση λύση.

Μεγάλες εταιρείες με ισχυρούς ισολογισμούς, όπως η Apple ή η Microsoft, μπορεί να λειτουργήσουν ως ημικρατικές εναλλακτικές. Αλλά η ιδιωτική πίστωση φέρει ουσιαστικό κίνδυνο – ειδικά σε περιόδους παγκόσμιας χρηματοοικονομικής πίεσης – και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κρατική ρευστότητα. Το Bitcoin και το “ψηφιακό χρυσάφι” θεωρούνται από κάποιους ως αντιστάθμιση έναντι του κινδύνου των νομισμάτων fiat, αλλά η υψηλή μεταβλητότητά τους, η κανονιστική αβεβαιότητα και τα ζητήματα κλίμακας τα εμποδίζουν να απορροφήσουν σημαντικές ροές αποθεματικών.

Άλλες επιλογές είναι εξίσου περιορισμένες. Οι κεντρικές τράπεζες – ιδιαίτερα της Κίνας, της Ρωσίας και της Τουρκίας – έχουν συσσωρεύσει αποθέματα χρυσού, αλλά η παγκόσμια προσφορά χρυσού είναι πεπερασμένη. Ενώ τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR), το αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο του ΔΝΤ, θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία αν καταρρεύσει η αξιοπιστία του δολαρίου, τα SDR δεν είναι εμπορεύσιμα στην αγορά περιουσιακά στοιχεία, καθώς η ρευστότητά τους διαχειρίζεται κεντρικά και αμφισβητείται πολιτικά. Τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (CBDC), όπως το e-CNY της Κίνας και το προτεινόμενο ψηφιακό ευρώ, θα μπορούσαν τελικά να χρησιμεύσουν ως δίαυλοι διασυνοριακής ρευστότητας μόλις γίνουν διαλειτουργικά και υιοθετηθούν ευρέως. Αλλά αυτό είναι απίθανο βραχυπρόθεσμα.

Συνοπτικά, αν η εμπιστοσύνη στο δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό αρχίσει να κλονίζεται, η επακόλουθη αναδιάταξη πιθανότατα θα μοιάζει με μια φρενήρη φυγή προς την ασφάλεια, χωρίς πραγματικά διαθέσιμη εναλλακτική. Ένας τέτοιος πανικός θα μπορούσε να κατακερματίσει το σημερινό ενιαίο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε περιφερειακά ή μπλοκ-βασισμένα δίκτυα.

Οι Κίνδυνοι από τα Κρυπτονομίσματα

Αυτή η αστάθεια θα μπορούσε να επιδεινωθεί από τις αγορές κρυπτονομισμάτων, οι οποίες λειτουργούν με πολύ λιγότερη εποπτεία από τις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές και αναμένεται να είναι ακόμη λιγότερο ρυθμισμένες υπό την τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα είναι πολύ πιο ευμετάβλητα από τα νομίσματα fiat ή τα παραδοσιακά ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας τα ακατάλληλα ως σταθερό μέσο αποθήκευσης αξίας.

Οι απορρυθμισμένες αγορές κρυπτονομισμάτων, ιδίως εκείνες που βασίζονται σε stablecoins, ενέχουν αυξανόμενους συστημικούς κινδύνους για τις αγορές ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου. Επειδή τα stablecoins είναι συνήθως συνδεδεμένα με το δολάριο, οι εκδότες τους διακρατούν μεγάλα αποθέματα σε βραχυπρόθεσμα, εξαιρετικά ρευστά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου και μετρητά ή ισοδύναμα. Ένα απότομο σπάσιμο της σύνδεσης με το δολάριο ή μια ξαφνική απώλεια εμπιστοσύνης σε ένα μεγάλο stablecoin θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική εκκαθάριση αμερικανικών ομολόγων για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις εξαργύρωσης – μια κρυπτογραφική εκδοχή τραπεζικού πανικού. Μια τέτοια πώληση θα μπορούσε να αποστραγγίσει τη ρευστότητα από τις αγορές ομολόγων του Δημοσίου, να διαστρεβλώσει τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις και να προκαλέσει επιπτώσεις και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως τα στεγαστικά δάνεια και τα εταιρικά ομόλογα.

Επιπλέον, τα κρυπτονομίσματα – ειδικά τα stablecoins και τα CBDC – θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία του δολαρίου στις παγκόσμιες ροές πληρωμών. Αν υιοθετηθούν ευρέως, θα απομάκρυναν όγκους συναλλαγών από τα συστήματα που βασίζονται στο δολάριο, όπως η ανταποκριτική τραπεζική και το SWIFT. Αλλά χωρίς συντονισμένη διεθνή ρύθμιση, τα συστήματα πληρωμών που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα κινδυνεύουν να κατακερματίσουν την εποπτεία, να θολώσουν τις ροές κεφαλαίων, να διευκολύνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας και να περιορίσουν την ικανότητα μικρότερων οικονομιών να διαχειρίζονται τις νομισματικές τους πολιτικές.

Η αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων σε διασυνοριακούς διακανονισμούς θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις και διακοπές δικτύων. Η χρήση τους για αποφυγή κυρώσεων, παράνομες συναλλαγές και φοροδιαφυγή ήδη διαβρώνει τον ρόλο του δολαρίου στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα, με βαθιές επιπτώσεις για την εφαρμογή κυρώσεων και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Το Κόστος του Κατακερματισμού

Καθώς οι εμπορικοί φραγμοί αυξάνονται και η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών εντείνεται, οι χρηματοπιστωτικές ροές, τα αποθεματικά, τα συστήματα πληρωμών και οι κεφαλαιαγορές περιορίζονται όλο και περισσότερο σε ανταγωνιστικά περιφερειακά μπλοκ. Ο χρηματοοικονομικός κατακερματισμός εμποδίζει επίσης τη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων, διαταράσσει τα συστήματα μηνυμάτων τύπου SWIFT και περιπλέκει τον κανονιστικό συντονισμό. Αυτές οι τριβές δημιουργούν ασυμφωνίες συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομική αβεβαιότητα και καθυστερήσεις στις διασυνοριακές πληρωμές.

Όταν το εμπόριο και η χρηματοδότηση χωρίζονται σε σφαίρες επιρροής, το κεφάλαιο κατανέμεται με βάση τις γεωπολιτικές συμμαχίες και όχι τα θεμελιώδη της αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι μια αποσπασματική παγκόσμια οικονομία που χαρακτηρίζεται από βραδύτερη ανάπτυξη, μειωμένη παραγωγικότητα και υψηλότερο κόστος κεφαλαίου – ειδικά για μη ευθυγραμμισμένες αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Εν τω μεταξύ, ο κατακερματισμός περιορίζει την ικανότητα των παγκόσμιων θεσμών όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών να διατηρούν σταθερότητα, να συντονίζουν την αντίδραση σε κρίσεις και να καθιερώνουν καθολικά πρότυπα. Ως αποτέλεσμα, περισσότερη ευθύνη μεταφέρεται σε περιφερειακούς οργανισμούς όπως η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων σε Υποδομές.

Καθώς οι χώρες ανακατευθύνουν αποθέματα προς περιφερειακές εναλλακτικές, η παγκόσμια ρευστότητα θα μπορούσε να συρρικνωθεί ενώ τα risk premiums θα εκτοξευτούν. Σε αυτό το περιβάλλον, τα ανταγωνιστικά μπλοκ είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν πολιτικές “ο γείτονας να φτωχύνει”, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών υποτιμήσεων και ελέγχων στις εξαγωγές. Οι κλιμακούμενες αντιπαλότητες για την κυριαρχία των νομισμάτων, το καθεστώς αποθεματικού και τα συστήματα πληρωμών θα αυξήσουν την εργαλειοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων όπως οι κυρώσεις, οι έλεγχοι κεφαλαίων και οι κατασχέσεις αποθεμάτων, αυξάνοντας τον κίνδυνο αστάθειας και παρατεταμένων οικονομικών υφέσεων.

Και γίνεται ακόμη χειρότερο. Καθώς η οικονομική αλληλεξάρτηση ξετυλίγεται, με τις εμβαθυνόμενες γεωπολιτικές διαιρέσεις να επιταχύνουν αναπόφευκτα τη δημιουργία ξεχωριστών συστημάτων εκκαθάρισης, ψηφιακών νομισμάτων και περιφερειακών εμπορικών συστημάτων, η απώλεια βασικών περιορισμών στη σύγκρουση θα αυξήσει την πιθανότητα στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Συμπέρασμα

Δεδομένων των διακυβευμάτων, το να πλαισιώνουμε την πτώση του δολαρίου απλώς ως το τέλος του “εξωφρενικού προνομίου” της Αμερικής παραβλέπει τη μεγαλύτερη ιστορία. Η μοίρα του δολαρίου δεν είναι μια τοπική αμερικανική ανησυχία αλλά ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Αν μια εύθραυστη αλλά διαχειρίσιμη ισορροπία που στηρίζεται στη πολυμερή συνεργασία δώσει τη θέση της στον χρηματοπιστωτικό βαλκανισμό, οι επόμενες δεκαετίες θα καθοριστούν από οικονομικές συγκρούσεις και τη μόνιμη απειλή ολοκληρωτικού πολέμου.

Dennis Snower, Founding President of the Global Solutions Initiative and President Emeritus of the Kiel Institute for the World Economy, is a visiting professor at University College London and a professorial research fellow at INET Oxford. He is a non-resident senior fellow at the Brookings Institution, an international research fellow at Oxford University’s Said Business School, and a research associate at the Harvard Human Flourishing Program.