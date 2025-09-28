Όταν-το-“λιανοπούλι”-ρίχνει-250-δισ.-δολάρια-σε-options

Η επενδυτική ψυχολογία στη Wall Street δείχνει να κινείται πλέον στα επικίνδυνα μονοπάτια της υπερβολής.

Παρά τις προειδοποιήσεις για υπερσυγκέντρωση σε λίγες μετοχές και την αυξανόμενη τάση κατοχύρωσης κερδών από θεσμικούς, οι μικροεπενδυτές επιστρέφουν με εκρηκτική διάθεση για ρίσκο.

Ο πενταήμερος μέσος όρος του notion retail single stock option volume (όγκος συναλλαγών δικαιωμάτων προαίρεσης (options) μεμονωμένων μετοχών από ιδιώτες επενδυτές) εκτοξεύτηκε πάνω από τα 250 δισ. δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από το 2021, τότε που η «φρενίτιδα» των meme stocks έγραφε ιστορία. Ορισμένοι δε αναλυτές μιλούν για νεα ιστορικά υψηλά 50ετίας. Μέσα σε μόλις έξι μήνες, τα ημερήσια volumes αυξήθηκαν κατά +100 δισ., αποδεικνύοντας ότι το retail στοιχείο έχει ξαναβρεί φωνή και δύναμη.

Και δεν είναι μόνο οι ιδιώτες. Τα non-retail options volume έφτασαν τα 280 δισ. δολάρια, αγγίζοντας το υψηλότερο σημείο από τον Ιανουάριο του 2022. Πρόκειται για ενδείξεις μιας αγοράς που αναθερμαίνεται στο χώρο των παραγώγων, με τους επενδυτές να τοποθετούνται μαζικά σε βραχυπρόθεσμα στοιχήματα υψηλού ρίσκου και δυναμικής.

Στο επίκεντρο της δράσης δεν θα μπορούσε να λείπει η Tesla, η μετοχή που εδώ και χρόνια έχει μετατραπεί στο «παιχνίδι» των options traders. Ο όγκος συναλλαγών ξεπερνά τα 2,25 εκατ. συμβόλαια ημερησίως, καθιστώντας την TSLA πρωταγωνίστρια σε ένα τεράστιο κομμάτι του συνολικού derivatives flow της αγοράς. Με το Implied Volatility να βρίσκεται στο 61,22%, η μετοχή συγκεντρώνει την προσοχή των traders που κυνηγούν outsized κινήσεις.

Αξιοσημείωτες είναι οι μεγάλες εντολές call “sweeps” που έχουν καταγραφεί στο strike των 475 δολαρίων με expiry τον Νοέμβριο του 2025.

Οι τοποθετήσεις αυτές, εκτός από καθαρό bullish στοίχημα, καθώς στη γλώσσα των traders ένα call sweep συχνά θεωρείται bullish σήμα, γιατί δείχνει ότι μεγάλοι παίκτες (funds, institutions) ποντάρουν επιθετικά σε άνοδο, μαρτυρούν και την προσδοκία ότι η Tesla μπορεί να υπερβεί με άνεση τα ιστορικά της υψηλά, εφόσον οι θεμελιώδεις και τεχνικές ενδείξεις συντονιστούν.

Στη διαγραμματική αποτύπωση, η μετοχή δίνει σήματα ισχυρής πρόθεσης να τμήσει ανοδικά τη μακροπρόθεσμη αντίσταση των 414,5 δολαρίων σε μηνιαίο κλείσιμο. Αν αυτή η διάσπαση επιβεβαιωθεί, τότε ανοίγει ο δρόμος για να «δει» η αγορά τα επίπεδα 480–488,5 δολαρίων, δημιουργώντας έτσι μια νέα κλίμακα στόχων για τους Bulls.

Το ερώτημα είναι αν αυτή η εκρηκτική όρεξη για options αποτελεί πρόλογο για νέο ανοδικό κεφάλαιο ή απλώς το προοίμιο μιας υπερβολής που θα οδηγήσει σε αναπόφευκτη διόρθωση. Το βέβαιο είναι ότι η Tesla παραμένει στο κέντρο ενός εκρηκτικού cocktail ρίσκου και δυναμικής, εκεί όπου η αγορά γράφει τις πιο θεαματικές αλλά και τις πιο επικίνδυνες ιστορίες της.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

September 28, 2025