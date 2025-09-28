jaguar-land-rover:-Δάνειο-1,5-δισ.-λιρών-απ’-τη-Βρετανική-κυβέρνηση

Στήριξη στην αυτοκινητοβιομηχανία μετά τη διακοπή της παραγωγής της λόγω κυβερνοεπίθεσης.

Η βρετανική κυβέρνηση θα στηρίξει την Jaguar Land Rover με εγγύηση δανείου ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια), προκειμένου να ενισχύσει την εφοδιαστική της αλυσίδα μετά τη διακοπή της παραγωγής της λόγω κυβερνοεπίθεσης, αναφέρει το Reuters.

Η διακοπή λειτουργίας της Jaguar Land Rover διαρκεί σχεδόν έναν μήνα και η κυβέρνηση εξετάζει διάφορες επιλογές για τη στήριξη τόσο της εταιρείας όσο και των προμηθευτών της. Ορισμένοι μικρότεροι προμηθευτές δήλωσαν ότι έχουν διαθέσιμα κεφάλαια μόνο για μία ακόμη εβδομάδα, πριν εξαντληθούν πλήρως τα αποθέματά τους σε ρευστό.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ανήκει στην ινδική Tata Motors, διαθέτει τρία εργοστάσια που παράγουν συνολικά περίπου 1.000 αυτοκίνητα την ημέρα και υποστηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στις περιοχές γύρω από το Μπέρμιγχαμ – τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βρετανίας – και τη πόλη του Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να μειώνουν τις ώρες εργασίας ή να προχωρούν σε απολύσεις, λόγω της παρατεταμένης διακοπής στην παραγωγή.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων, Πίτερ Κάιλ, δήλωσε ότι η κυβερνοεπίθεση “δεν είναι μόνο επίθεση σε ένα εμβληματικό βρετανικό brand, αλλά και σε έναν παγκοσμίως ηγετικό κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.”

«Αυτή η εγγύηση δανείου θα βοηθήσει στη στήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην προστασία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας», πρόσθεσε.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων διευκρίνισε ότι το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί ιδιωτικά, με εγγύηση από τον βρετανικό οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων UK Export Finance, και αναμένεται να εξασφαλίσει συνολική στήριξη ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων λιρών για την εφοδιαστική αλυσίδα της Jaguar Land Rover.