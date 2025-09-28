wall-street:-τα-ρεκόρ,-οι-πωλήσεις-και-ο-κίνδυνος

Η Wall Street ζει μια περίοδο που μπορεί να μείνει χαραγμένη στα βιβλία της οικονομικής ιστορίας, συνδυάζοντας εντυπωσιακά ανοδικά σερί με πρωτοφανή συγκέντρωση κεφαλαίου σε ελάχιστες μετοχές. Οι δείκτες συνεχίζουν να ανεβαίνουν, σπάζοντας ρεκόρ, ενώ την ίδια στιγμή οι επενδυτές αρχίζουν να πατούν φρένο και να κλειδώνουν κέρδη, δημιουργώντας ένα μείγμα δυναμικής και αβεβαιότητας που τροφοδοτεί ταυτόχρονα αισιοδοξία και ανησυχία.

Μόνο την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν εκροές ύψους -3,8 δισ. δολαρίων από την αγορά μετοχών. Οι θεσμικοί επενδυτές, μετά από τρεις μήνες συνεχούς παρουσίας στην πλευρά των αγοραστών, πέρασαν σε καθαρές πωλήσεις -1,4 δισ. δολαρίων. Τα hedge funds κινήθηκαν ακόμα πιο επιθετικά, ρευστοποιώντας περί τα -2 δισ., ενώ οι ιδιώτες επενδυτές προσέθεσαν -300 εκατ. στο σύνολο. Η τάση αυτή, που έριξε τον 4-εβδομαδιαίο μέσο όρο σε οριακά θετικά επίπεδα, υποδηλώνει ότι η διάθεση κατοχύρωσης κερδών κερδίζει έδαφος.

Κι όμως, η μακροπρόθεσμη εικόνα παραμένει εντυπωσιακή. Από το 2019 μέχρι σήμερα, ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά +105%, ξεπερνώντας ήδη το ράλι +83% της προηγούμενης δεκαετίας. Αν η σημερινή δυναμική συνεχιστεί, η δεκαετία μπορεί να κλείσει ακόμη και με απόδοση +200%, πλησιάζοντας το θρυλικό bull market του 1989–1999, όταν ο δείκτης κατέγραψε κέρδη +315%. Η Wall Street δείχνει να ζει μια «χρυσή δεκαετία», με ρυθμούς που σπάνια έχουν καταγραφεί στην ιστορία των αγορών.

Ωστόσο, η υπερβολική ηρεμία που επικρατεί δεν αφήνει τους αναλυτές αδιάφορους. Ο S&P 500 μετράει 37 συνεχόμενες συνεδριάσεις χωρίς πτώση μεγαλύτερη του -1% και 108 χωρίς διόρθωση άνω του -2%. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο σερί από την περίοδο πριν το κραχ του 2020. Κάποιοι το ερμηνεύουν ως ένδειξη σταθερότητας, άλλοι όμως το βλέπουν ως «σιωπή πριν από την καταιγίδα». Με δεδομένο ότι ο δείκτης γύρισε δύο φορές στο κόκκινο μέσα στην εβδομάδα, η αίσθηση ότι η αγορά δοκιμάζει τις αντοχές της κερδίζει έδαφος.

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το φαινόμενο της υπερσυγκέντρωσης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το κορυφαίο 10% των αμερικανικών μετοχών αντιπροσωπεύει πλέον το 78% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ, που ξεπερνά κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες το προηγούμενο υψηλό της δεκαετίας του 1930 και αφήνει πίσω ακόμα και το peak του Dot-Com Bubble το 2000 (74%). Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ακραία αν δει κανείς τον S&P 500: μόλις δέκα μετοχές καλύπτουν το 41% της κεφαλαιοποίησής του, δείχνοντας ότι η ευημερία του δείκτη στηρίζεται σε ελάχιστους «γίγαντες».

Η συγκέντρωση αυτή έχει δύο όψεις. Από τη μία πλευρά, οι τεχνολογικοί κολοσσοί που πρωταγωνιστούν οδηγούν με δύναμη την αγορά προς νέα ιστορικά υψηλά, δημιουργώντας τεράστιο πλούτο για τους μετόχους τους. Από την άλλη, αυξάνεται ο συστημικός κίνδυνος: εάν αυτές οι λίγες μετοχές υποστούν σοβαρή διόρθωση, ολόκληρη η αγορά θα βρεθεί εκτεθειμένη σε έντονες αναταράξεις.

Σε τεχνικό επίπεδο, η βραχυπρόθεσμη εικόνα δείχνει ότι ο S&P 500 βρίσκεται σε φάση δοκιμασίας. Στο Fibonacci chart των 144 λεπτών, ο δείκτης φαίνεται να θέλει να διορθώσει προς την περιοχή 6.600–6.560 μονάδων, όπου εντοπίζεται η πρώτη κρίσιμη ζώνη στήριξης. Εάν η ζώνη αυτή αντέξει στις όποιες πιέσεις ρευστοποιήσεων, τότε το ανοδικό μομέντουμ θα μπορούσε να επαναφέρει τον δείκτη σε πορεία προς τα ιστορικά υψηλά των 6.710 μονάδων.

Συμπερασματικά, η Wall Street βρίσκεται σε μια λεπτή ισορροπία. Από τη μία πλευρά, οι αποδόσεις της δεκαετίας και η ισχύς των «μεγάλων» ενισχύουν το αφήγημα ενός μοναδικού bull market. Από την άλλη, η υπερσυγκέντρωση και η μακρά περίοδος ηρεμίας κρύβουν κινδύνους που δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Σε αυτό το περιβάλλον, η στρατηγική των επενδυτών θα χρειαστεί να συνδυάσει την επιδίωξη κερδών με αυξημένη προσοχή, γιατί μια αγορά που εξαρτάται από λίγους γίγαντες μπορεί να αποδειχθεί εντυπωσιακά δυνατή — αλλά και ευάλωτη.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

