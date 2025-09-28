zakcret:-Κλείνει-50-χρόνια-ζωής-και-«βάζει-τρίποντο»-με-τον-Νίκο-Γκάλη

Ξεπέρασε τα 50 εκατ. ευρώ ο τζίρος της ελληνικής εταιρείας αθλητικών ειδών στην επέτειο μισού αιώνα από την ίδρυσή της. Τι φέρνει η επόμενη μέρα. Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις.

H βελτίωση της κερδοφορίας, η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές και η εν γένει ενδυνάμωση των οικονομικών μεγεθών είναι το τριπλό στοίχημα που θέτει για το μέλλον η Zakcret, την ελληνική εταιρεία με σημαντική παρουσία στον κλάδο της λιανικής πώλησης αθλητικών και sportswear ειδών, συμφερόντων της οικογένειας Χαϊκάλη.

Για το 2025 «ενδεχομένως με την ίδρυση νέων σημείων πώλησης αλλά και με την αξιοποίηση της δυναμικής του υφιστάμενου δικτύου, αναμένουμε αύξηση των πωλήσεων που σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη συγκράτηση των δαπανών, οδηγούμαστε με σταθερά βήματα στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένου και του EBITDA», τονίζεται χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα.

«Οι συνεργασίες με τους βασικούς προμηθευτές κινούνται σε ευνοϊκότερο πλαίσιο, γεγονός που θα οδηγήσει στην αύξηση των πωλήσεων , της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας της εταιρείας. Η εμπορική ωρίμανση των νέων καταστημάτων που ιδρύθηκαν τα δύο προηγούμενα έτη θα ενισχύσουν περαιτέρω τα ακαθάριστα έσοδα. Το επενδυτικό πλάνο που υλοποιήθηκε το 2024 αναμένεται να αποδώσει μειώνοντας περισσότερο το λειτουργικό κόστος», σημειώνεται επίσης.

Τζίρος άνω των 51 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 51.493.398,89 ευρώ έναντι 49.314.025,39 ευρώ στο 2023, ήτοι αύξηση κατά 4,42% λόγω της αναπτυξιακής πολιτικής και της ενδυνάμωσης των μεγεθών του υπάρχοντος δικτύου.

Τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 22.313.589,32 ευρώ έναντι 21.508.712,58 ευρώ το 2023, καταγράφοντας μια αύξηση λόγω στοχευμένων ενεργειών μείωσης κόστους και οικονομιών κλίμακας κατά 8,74%.

Ο EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 2.018.951,21 ευρώ έναντι 2.469.984,32 ευρώ στο 2023 παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,26%, η οποία είναι αποτέλεσμα της αύξησης των δαπανών διάθεσης, ενώ τα ίδια κεφάλαια το 2024 ανέρχονται στο ποσό των 3.221.081,18 ευρώ με κεφάλαιο εταιρείας 2.518.717,50 ευρώ. Στην προηγούμενη χρήση τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3.705.784,95 ευρώ με κεφάλαιο εταιρείας στο ποσό των 2.518.717,50 ευρώ.

Οι επενδύσεις

Η Zakcret συνέχισε την υλοποίηση επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων ERP/CRM συστημάτων και προηγμένων εργαλείων Business Intelligence & Data Analytics. Παράλληλα, ξεκίνησε η δημιουργία νέου κέντρου διανομής Logistics (3.000 τ.μ), ενώ προχώρησε ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και η αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, με την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού μέσω στοχευμένων προσλήψεων, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η συνεργασία με τον Νίκο Γκάλη

Όπως επίσης αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας «πρόσθετα με την ευκαιρία των 50 ετών από την ίδρυσή της επιτεύχθηκαν νέες εμπορικές συμφωνίες με σκοπό να ενισχύσουν την εξωστρέφεια, την αύξηση του τζίρου και την καλυτέρευση όλων των δεικτών».

Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί η συμφωνία για την αποκλειστική παραγωγή και διανομή των ρούχων NG (Νίκος Γκάλης) που πέρα από την προσδοκώμενη ενίσχυση των πωλήσεων αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω το team wear και την περαιτέρω διείσδυση στα τμήματα υποδομών των αθλητικών σωματίων.

Πώς ξεκίνησαν όλα…

Συνολικά 50 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής στον κλάδο του λιανικού εμπορίου μετρά η Zakcret. Ήταν το 1975 όταν το πρώτο φυσικό κατάστημα αθλητικών ειδών με την επωνυμία ZAK-CRET άνοιξε τις πύλες του στο Γαλάτσι στη Λεωφόρο Βεΐκου, ακολουθώντας το χαρακτηριστικό στιλιστικό trend των ‘70s που συνδύαζε το τζιν με το σακάκι.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1977, το Γαλάτσι «υποδέχεται» το δεύτερο κατάστημα, που μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά κτήρια της περιοχής, με αθλητικά είδη για όλη την οικογένεια.

Τα χρόνια περνούν και το 1995 η εταιρεία «γιορτάζει» μια εικοσαετία στον χώρο του λιανεμπορίου, διαγράφοντας μια σταθερή επιχειρηματική πορεία, με τη δημιουργία τεσσάρων φυσικών καταστημάτων. Μόλις τρία χρόνια μετά, το 1998, τα ΖΑΚ-CRET αλλάζουν λογότυπο και μετονομάζονται σε ZAKCRET Sports, ενώ το 2006 και με το «βλέμμα» στραμμένο στο μέλλον, η εταιρεία αποφασίζει να λανσάρει το δικό της Private Label ενδυμάτων. Το 2007 δύο νέα καταστήματα είναι διαθέσιμα στο καταναλωτικό κοινό, στο Περιστέρι και στο Χαλάνδρι.

Το 2008 τα ZAKCRET Sports αλλάζουν ξανά, φέροντας το νέο τους και παρόν λογότυπο, με μοντέρνο και αθλητικό χαρακτήρα, ενώ την ίδια χρονιά δημιουργείται ο ιστότοπος zakcret.gr. Το μεγάλο e-shop της εταιρείας «ανεβαίνει» online και προσφέρει γρήγορες και εύκολες λύσεις σε όποιον θέλει να κάνει τις αγορές του μέσω διαδικτύου. Το διάστημα 2009-2013 τέσσερα φυσικά καταστήματα προστίθενται στο δίκτυο των ZAKCRET Sports και δη στο Πικέρμι, τον Κορυδαλλό, τη Νέα Ιωνία και το Αιγάλεω.

Το 2013 η εταιρεία χαράζει νέα στρατηγική από τα νέα κεντρικά της γραφεία στα Σπάτα, ενώ το 2015 αποκτά φυσική παρουσία στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Ακριβώς 30 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία ανοίγει τις πόρτες της στους κατοίκους του Πειραιά, με ένα κατάστημα τριών ορόφων και μεγέθους 1.700 τ.μ. Ένα χρόνο αργότερα ανοίγει το πρώτο Flagship Store της εταιρείας στην οδό Ερμού στο κέντρο της Αθήνας.

Το 2017 δύο νέα Private Labels λανσάρονται από την εταιρεία , με σκοπό να καλύψουν διάφορες ανάγκες της αγοράς. Το DISTRICT75 αποτελεί ένα brand με sportswear και casual στιλιστικές επιλογές για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί, ενώ το VENIMO καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες κάθε αθλητή, ομάδας και συλλογών/σωματείων, με την εξειδικευμένη σειρά sports υποδημάτων, ενδυμάτων και αξεσουάρ.

Τη διετία 2017-2018 ανοίγουν νέα καταστήματα σε Άλιμο, Νέα Σμύρνη και στην οδό Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα η εταιρεία αποφασίζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον χώρο της sneaker culture, με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος, με την επωνυμία SNEAKER CAGE, στο Χαλάνδρι. Παράλληλα, λανσάρεται και το e-shop με το όνομα sneakercage.gr, ενώ ταυτόχρονα, δημιουργείται το OUTLET CENTER, το μεγαλύτερο αθλητικό κατάστημα outlet στην Αττική, με δύο τεράστια κτήρια συνολικού μεγέθους 2.000 τ.μ. στο Περιστέρι και το Γαλάτσι και με διαδικτυακή παρουσία στο outletcenter.gr.

Από το 2019 μέχρι και σήμερα η εταιρεία συνεχίζει την επέκταση του δικτύου της, αριθμώντας το 2025 35 φυσικά καταστήματα αθλητικών ειδών.