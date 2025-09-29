Αλλάζει-ο-χάρτης-του-gaming:-deal-55-δισ.-δολαρίων-για-εξαγορά-της-ea-από-τον-γαμπρό-του-Τραμπ

Tο deal αποτιμά στα 210 δολάρια την κάθε μετοχή της Electronic Arts.

Σε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts (ΕΑ) έναντι 55 δισ. δολαρίων προχωρούν το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, η Silver Lake και η Affinity Partners, όπως ανακοίνωσε σήμερα η παραπάνω κοινοπραξία.

Σύμφωνα με το CNBC, το deal αποτιμά στα 210 δολάρια την κάθε μετοχή της Electronic Arts, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς η EA θα αποσυρθεί από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της Electronic Arts ενισχύεται άνω του 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street στα 203,85 δολάρια, ενώ την Παρασκευή έκλεισε με ράλι σχεδόν 15% μετά τις φήμες ότι η εταιρεία πλησίαζε σε μια συμφωνία εξαγοράς.

Όπως αναφέρει το CNBC, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του deal θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση στην ιστορία της Wall Street, μετά την εξαγορά της εταιρείας κοινής ωφέλειας TXU το 2007 έναντι 45 δισ. δολαρίων. Πρόκειται επίσης για το μεγαλύτερο deal συγχώνευσης και εξαγοράς γενικότερα εντός 2025.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα προέλθει από 35 δισ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια που θα εισφέρει η ομάδα των αγοραστών, καθώς και δάνειο ύψους 20 δισ. δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Affinity και γαμπρός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, εξήρε το «τολμηρό όραμα ​για ​το ​μέλλον» της EA, τονίζοντας παράλληλα πως «έχω θαυμάσει την ​ικανότητά τους να δημιουργούν εμβληματικές, διαρκείς εμπειρίες, ​και ​ως ​κάποιος ​που ​μεγάλωσε ​παίζοντας ​τα ​παιχνίδια ​τους ​δεν θα μπορούσα ​να ​είμαι ​πιο ​ενθουσιασμένος».

Η EA, με έδρα το Redwood City στην Καλιφόρνια, διαθέτει μία από τις πλουσιότερες συλλογές παιχνιδιών gaming, με κορυφαία franchise όπως τα EA Sports FC, Madden NFL και The Sims.