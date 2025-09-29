ΑΝΕΔΗΚ-Κρητικός:-Πωλήσεις-σχεδόν-800-εκατ.-ευρώ-πριν-το-deal-με-τη-Μασούτης

Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις της αλυσίδας σούπερ μάρκετ για το 2024.

Πολύ θετικές χαρακτηρίζει τις προοπτικές για το 2025 η διοίκηση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, στηριζόμενη «στην επιτυχημένη πορεία των τελευταίων χρόνων και το συνεχώς αυξανόμενο καταναλωτικό κοινό που ανταποκρίνεται στην πολιτική της εταιρείας».

Χωρίς καμία ειδική αναφορά στο επικείμενο deal με τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Μασούτης, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός αναφέρει στις τελευταίες οικονομικές της καταστάσεις πως στόχος της είναι η «καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας με ποιοτικά προϊόντα στην καλύτερη τιμή».

Λελογισμένες επενδύσεις

Σύμφωνα με τη διοίκηση, προχωρά σε λελογισμένες επενδύσεις, δίδοντας έμφαση στη λειτουργική αναδιοργάνωση των καταστημάτων και των λοιπών οργανωτικών δομών εστιάζοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων καταστημάτων.

«Στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας είναι η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού, ανάλογα με τον τομέα ενασχόλησής του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα σε ένα συνεχώς αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Μια ανάσα από τα 800 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2024

Ειδικότερα, το 2024 ο κύκλος εργασιών της αλυσίδας προσέγγισε τα 800 εκατ. ευρώ και δη τα 777,72 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 702,01 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 10,78%.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων παραμένουν κερδοφόρα, ωστόσο υποχώρησαν στα επίπεδα των 3.940.371 ευρώ από 4.577.336 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,92% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η οικονομική κατάσταση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός κατά την 31.12.2024 κρίνεται ικανοποιητική, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 26.768.857 ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε 25.952.562.

Διάθεση καθαρών κερδών

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ποσού ύψους 800.000 ευρώ.

«Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, τις συνθήκες της αγοράς εσωτερικού και εξωτερικού, τη διεθνή πολιτική και οικονομική κατάσταση, προκύπτει ότι η τρέχουσα χρήση παρουσιάζει σταθεροποίηση με τάση ανόδου», σημειώνει χαρακτηριστικά η διοίκηση.

Το deal

Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται στο προσκήνιο η απόκτηση της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Δ. Μασούτης, σε ένα deal που αναμένεται να ανατρέψει άρδην τις ισορροπίες στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ. Ήταν την περασμένη άνοιξη όταν έγινε γνωστό ότι η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Μασούτης υπέγραψε μη-δεσμευτική δήλωση προθέσεων για την απόκτηση του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ενώ η ολοκλήρωση του deal εκτιμάται έως τις αρχές του 2026.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το -, το εν λόγω deal αναμένεται να οδηγήσει σε μια εταιρική οντότητα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις ακόμη υψηλότερη θέση μεταξύ των μεγάλων «παικτών» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι Μασούτης και Κρητικός βρίσκονται στην πέμπτη και έκτη θέση, αντίστοιχα, από πλευράς πωλήσεων στην κατάταξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι μεταξύ τους συνέργειες με έναν σωρευτικό τζίρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ αναμένεται να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού στον κλάδο «κοιτάζοντας» με αξιώσεις την τρίτη, ή ακόμη και τη δεύτερη θέση της αγοράς, όπου βρίσκονται σήμερα η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Lidl Ελλάς, αντίστοιχα.

Η αρχή έγινε από την Αίγινα

Η ιστορία της αλυσίδας Κρητικός ξεκίνησε το 1948 όταν ο Ανδρέας Κρητικός ίδρυσε το πρώτο του κατάστημα στην Αίγινα, αφουγκραζόμενος τις ανάγκες της περιοχής για τη δημιουργία ενός κλασικού παντοπωλείου. Η επιθυμία του να προσφέρει στην τοπική κοινωνία τον οδήγησε στη δημιουργία και άλλων καταστημάτων στην περιοχή. Η ιστορία συνεχίζεται όταν τα παιδιά του, οι Άγγελος, Νεκτάριος και Δημήτρης Κρητικός, δημιουργούν το πρώτο μεγάλο κατάστημα στην Αίγινα το 1983. Η ΑΝΕΔΗΚ ιδρύεται το 1996, ενώ το 2000 η αλυσίδα ξεπερνάει τα όρια της Αίγινας.

Σήμερα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου 874 καταστημάτων, διαθέτει οκτώ κέντρα διανομής και απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόμενους. Ειδικότερα, στα τέλη του 2024 απασχολούσε 4.004 άτομα, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 3.505 άτομα.