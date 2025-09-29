Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη – Εισοδήματα πάνω από 1,6 εκατ. δολάρια

Στη δημοσιότητα έρχεται για πρώτη φορά το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη, το οποίο αναρτήθηκε στη σελίδα της Βουλής.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας δήλωσε για το 2023 εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης 1.678.594 δολαρίων ΗΠΑ και από ακίνητα 71.367 ευρώ.

Αναφορικά με τα ακίνητα, δηλώνει το σπίτι στις Σπέτσες, επιφάνειας 467 τ.μ. έτους κατασκευής 1969, το διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας των 105 τ.μ. και μια μονοκατοικία στις ΗΠΑ 358 τ.μ. κατασκευής του 2004 με 90,3 τετραγωνικά πισίνα.

Είναι επίσης εταίρος στην OSIOS LLC που εδρεύει στις ΗΠΑ με ποσοστό 100% καθώς και ετερόρρυθμος εταίρος στην PURA VITA ΕΕ. που εδρεύει στη χώρα μας, με ποσοστό 75%.

Όσον αφορά τις καταθέσεις του, δήλωσε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 26.793 ευρώ και στην JP Morgan 5.494 δολάρια ΗΠΑ.

Επίσης, δηλώνει ένα επιβατικό ΙΧ 4.700 κυβικών εκατοστών.

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις ο κ. Κασσελάκης έχει δηλωθεί δάνειο 1.620.000 δολαρίων με πιστωτή την Cross Country Mortgage με οφειλόμενο ποσό τα 1.567.127 δολάρια. Έχει επίσης και μικρότερα δάνεια στα οποία οφείλει 74.126 δολάρια, 5.192 δολάρια και 8.929 δολάρια.

