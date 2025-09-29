Αφροδίτη-Λατινοπούλου:-Το-πόθεν-έσχες-για-το-2024

Περιορισμένα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία εμφανίζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, σύμφωνα με την αρχική δήλωση πόθεν έσχες που κατέθεσε για πρώτη φορά για το 2024 (οικονομικό έτος 2023) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Η κυρία Λατινοπούλου, που έγινε υπόχρεη στη δήλωση πόθεν έσχες τον Ιούλιο του 2024, οπότε και εξελέγη ευρωβουλευτής, εμφανίζεται να έχει για το 2023 εισοδήματα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για το ίδιο έτος δήλωσε ότι διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναν λογαριασμό, με υπόλοιπο 4.760,15 ευρώ, προερχόμενο από εισοδήματα προηγούμενων ετών

Επίσης, δηλώνει ότι διαθέτει ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο 1.498 κυβικών μέτρων, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το 2007 και χρόνο κτήσης το 2018.

Η κυρία Λατινοπούλου, με βάση το πόθεν έσχες της, δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενώ δεν έχει μετοχές, συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή και δανειακές υποχρεώσεις.

Διευκρινίσεις από την Αφροδίτη Λατινοπούλου

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, προχώρησε σε διευκρινιστική ανακοίνωση για το πόθεν έσχες της. Ειδικότερα αναφέρει:

«Με αφορμή σκόπιμων διαστρεβλώσεων για το πόθεν έσχες μου αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής:

Το έτος 2023 τα συνολικά μου έσοδα, ακαθάριστες αποδοχές από επιχειρηματική δρατηριότητα ανήλθαν σε 22.000 ευρώ.

Από αυτά, ΜΕΤΑ την αφαίρεση δαπανών και φόρων (αφού μιλάμε για μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών) το καθαρό φορολογητέο κέρδος που έμεινε ήταν 3.000 ευρώ.

Η καταγραφή των 3.000 ευρώ στο πόθεν έσχες δεν αφορά τα συνολικά μου έσοδα, αλλά το καθαρό ποσό που απομένει μετά τις νόμιμες κρατήσεις και δαπάνες.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι άλλο είναι το σύνολο των εσόδων κι άλλο το καθαρό κέρδος, το οποίο είναι το μόνο που αποτυπώνεται στο πόθεν έσχες όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μισθωτούς.

Οι εσκεμμένες ανακρίβειες που κυκλοφορούν παραπλανούν την κοινή γνώμη και αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και των οικονομικών μου.