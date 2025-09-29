ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Από-30-Σεπτεμβρίου-σε-διαπραγμάτευση-οι-ομολογίες-στο-Χρηματιστήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ» και η «Έκδοση») ανέρχονται σε €500 εκατ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ» και η «Έκδοση») ανέρχονται σε €500 εκατ.. Οι τελικές δαπάνες της Έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) ανήλθαν σε €12,3 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης.

Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των €487,7 εκατ.

Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29.09.2025, βάσει της σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Τα ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:

(Α) Ποσό έως €243,85 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032 για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω σε:

(α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής ή/και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που υλοποιούνται ή/και αναλαμβάνονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων.

Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, έργα ΑΠΕ, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ύδρευσης και άρδευσης, έργα αμυντικών υποδομών, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, έργα κυκλικής οικονομίας και κοινωνικών υποδομών, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω, και (β) απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η Εταιρεία ή/και οι Θυγατρικές ή/και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναφέρονται στην υπό (α) ανωτέρω παράγραφο.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου (ήτοι την 29.09.2032) – σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση.

(Β) Ποσό έως €243,85 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού.

Διευκρινίζεται ότι το ΚΟΔ δεν θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τους Συμβούλους Έκδοσης, Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και Αναδόχους. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου (ήτοι την 29.09.2032) – σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση του ΚΟΔ, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως και συμφωνίες επαναγοράς. Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του από 16.09.2025 Ενημερωτικού Δελτίου.

Η Εταιρεία θα δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του ΚΟΔ έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.04.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την κείμενη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Επιπλέον, η Εκδότρια για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 15.09.2025, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 29.09.2025.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ4» και με λατινική γραμματοσειρά «GEKTERNAB4». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.