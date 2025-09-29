Δένδιας-από-την-Ιταλία:-Συμφωνία-αγοράς-2+2-μεταχειρισμένων-φρεγατών-τύπου-bergamini-(fremm)

Με την υπογραφή δύο πρωτοκόλλων για την προμήθεια δυο φρεγατών Bergamini και με τη δυνατότητα να προστεθούν άλλες 2 αντίστοιχες στην συνέχεια, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στην Ιταλία.

«Ανοίγει η πόρτα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δυο φρεγάτες FREMM σαν αυτήν που είμαστε πάνω και με τη δυνατότητα να πάρουμε άλλες δύο» τόνισε ο κ. Δένδιας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «πλοία δεκαετίας με εξαιρετικές δυνατότητες και σε εξαιρετική κατάσταση».

Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, @GuidoCrosetto, σε Φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia. Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων. Συμφωνήσαμε για τη σημασία της… pic.twitter.com/cATrNSHmMx — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2025

«Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων. Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας» είπε ακόμα ο κ. Δένδιας.

Σημειωτέον ότι η σημερινή εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό να φέρει προοδευτικά 8 πυραύλους ELSA, καθώς πρόκειται για αμιγώς στρατηγικά όπλα, με τον κ. Δένδια να επισημαίνει πως « Δεν σας κρύβω ότι για εμάς θα ήταν σημαντικό οι φρεγάτες FREMM να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να φέρουν και αυτές τον καινούργιας γενιάς πύραυλο ELSA, τον οποίο θα φέρουν και οι φρεγάτες Belharra. Και είναι κάτι που όπως η εταιρεία μας λέει είναι απολύτως εφικτό».

Η ανακοίνωση του ομίλου FincantieriΣε ανάρτησή του στο Χ ο όμιλος Fincantieri αναφέρει για την προκαταρκτική συμφωνία Ελλάδας – Ιταλίας:

«Είμαστε υπερήφανοι να ανακοινώσουμε ότι κατά την εναρκτήρια ημέρα της έκθεσης Seafuture στη Σπέτσια, οι Διευθυντές Εξοπλισμών της Ιταλίας και της Ελλάδας υπέγραψαν προκαταρκτική συμφωνία για τη μεταβίβαση, μέσω της Fincantieri, δύο ναυτικών μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας προς το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία, μεταξύ άλλων, του Ιταλού υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, του Έλληνα ομολόγου του Νίκου Δένδια και του Αρχηγού του Ιταλικού Ναυτικού, ναυάρχου Ενρίκο Κρεντεντίνο.

Η συμφωνία αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική αξία των ναυτικών μονάδων που κατασκευάζονται από τον Όμιλό μας, οι οποίες αναγνωρίζονται διεθνώς ως εξαιρετικό δείγμα της εθνικής πολεμικής ναυπηγικής, ενώ παράλληλα προωθεί τη συνεργασία, τη διαλειτουργικότητα και την κοινή βιομηχανική ανάπτυξη στον θαλάσσιο τομέα. Η τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει επίσης πακέτο υποστήριξης, το οποίο θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε χάρη στην τεχνογνωσία και την αποδεδειγμένη εμπειρία μας στις υπηρεσίες μετά την πώληση.

Με την υπογραφή αυτή, που αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της διεθνούς σημασίας του ιταλικού συστήματος και ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη συνεργασία Ιταλίας–Ελλάδας, επιβεβαιώνουμε τη σταθερή μας δέσμευση να συμβάλουμε σε ένα πιο καινοτόμο μέλλον και σε ασφαλέστερες θάλασσες».

We are proud to announce that during the opening day of the Seafuture exhibition in La Spezia, the National Armaments Directors of Italy and Greece, signed a preliminary agreement for the transfer to the Hellenic Navy, through Fincantieri, of two naval units currently in service… pic.twitter.com/zl0f8KprAK — Fincantieri (@Fincantieri) September 29, 2025

