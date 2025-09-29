Δασμοί:-Κινηματογραφικές-ταινίες-και-έπιπλα-στο-στόχαστρο-του-Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως επίκεινται λεπτομέρειες σχετικά με τους δασμούς στις εισαγωγές επίπλων, αφού ανακοίνωσε φόρους έως 50% σε τέτοιου είδους αγαθά την περασμένη εβδομάδα.

«Θα επιβάλω σημαντικούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα που δεν κατασκευάζει τα έπιπλά της στις ΗΠΑ. Ακολουθούν λεπτομέρειες», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις που χάθηκαν στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς ύψους 50% σε εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας και τουαλέτες, μαζί με έναν φόρο 30% σε έπιπλα με σταθερά καλύμματα, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Οι εισαγωγικοί δασμοί θα καταστήσουν ακόμα δυσκολότερο για τις εταιρείες να διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα της τιμές, την ώρα που στελέχη της αγοράς εκφράζουν ανησυχίες για την έλλειψη κατασκευαστικής δυνατότητας στις ΗΠΑ, με τη χώρα να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από την Κίνα, το Μεξικό και το Βιετνάμ.

Τραμπ: Δασμοί 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα πως θα επιβάλει δασμούς ύψους 100% σε όλες τις ταινίες που προβάλλονται στη χώρα αλλά η παραγωγή τους γίνεται στο εξωτερικό, σε μια πρωτόγνωρη κίνηση που απειλεί να ανατρέψει το παγκόσμιο επιχειρηματικό μοντέλο του Χόλιγουντ.

Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί τη διάθεση του Τραμπ να επεκτείνει τις εμπορικές πολιτικές υπέρ του προστατευτισμού στις βιομηχανίες του πολιτισμού, προκαλώντας αβεβαιότητα στα στούντιο που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα διεθνή έσοδα του box-office και τις διασυνοριακές συμπαραγωγές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το μέτρο σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, υποστηρίζοντας πως η αμερικανική βιομηχανία κινηματογράφου χάνει έδαφος από τον διεθνή ανταγωνισμό.

«Η βιομηχανία μας κινηματογράφου εκλάπη από τις ΗΠΑ, από άλλες χώρες, όπως ακριβώς κλέβει κανείς ένα γλυκό από ένα μωρό», έγραψε. Εντούτοις, δεν είναι προς το παρόν σαφές ποια νομική αρχή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να επιβάλει δασμούς 100% σε ταινίες που γίνονται στο εξωτερικό.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει πώς οι δασμοί θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Οι εταιρείες Warner Bros Discovery, Comcast, Paramount Skydance και Netflix δεν έχουν επίσης ανταποκριθεί σε σχετικά αιτήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει για πρώτη φορά την ιδέα ενός κινηματογραφικού δασμού τον Μάιο, όμως δεν είχε δώσει πολλές λεπτομέρειες, αφήνοντας τα στελέχη της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας να αναρωτούνται για το αν θα επέβαλε τον δασμό αυτό σε συγκεκριμένες χώρες ή σε όλες τις εισαγωγές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ