Δείτε το πόθεν έσχες Κασσελάκη και Μακμπέθ για το 2023 – Εισοδήματα 1,7 εκατ. ευρώ

Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ύψους 1.678.594,00 δολαρίων, αλλά και από ακίνητα ύψους 71.367,48 δολαρίων, τα οποία προκύπτουν για το φορολογικό έτος 2023 παρουσιάσει η δήλωση Πόθεν Έσχες του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη.

Ο ίδιος δηλώνει καταθέσεις ύψους 26.793,27 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, αλλά και 5.494,80 δολαρίων στην JP Morgan, ενώ φέρεται ως κάτοχος 3 ακινήτων: ενός διαμερίσματος στην Αθήνα 105 τμ, της οικίας των Σπετσών, αλλά και ενός ακινήτου στις ΗΠΑ, 358 τμ συνολικά, το οποίο απέκτησε το 2022.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας έχει στην κατοχή του ένα επιβατικό ΙΧ 4.700 κυβικών, ενώ εμφανίζεται ως εταίρος στην OSIOS LLC από το 2017 με ποσοστό 100%, όπως και στην εταιρία PURE VITA, στην περιοχή των Σπετσών.

Δείτε εδώ την δήλωση Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη για το οικονομικό έτος 2023

Δείτε εδώ την δήλωση Πόθεν Έσχες του Τάιλερ Μακμπέθ για το οικονομικό έτος 2023

Ως προς τις δανειακές υποχρεώσεις του, αυτές ανέρχονται σε 1.567.127,26 δολάρια ΗΠΑ στην Cross Country Mortagage, αλλά και 74.126,05 δολάρια ΗΠΑ στην Miami Automotive Rental Inc.

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση Πόθεν Έσχες του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο ίδιος δεν διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, ενώ εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις λόγω φοιτητικού δανείου στις ΗΠΑ.

Σημειωτέον ότι για το φορολογικό έτος 2022, η αρχική δήλωση Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη εμφάνιζε έσοδα 1.678.594,00 δολάρια από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά και 70.417 δολάρια από εκμίσθωση ακινήτου, κατοχή 3 ακινήτων (Αθήνα, Σπέτσες και ΗΠΑ), όπως και συμμετοχή στις εταιρίες OSIOS LLC και PURA VITA. Όσον αφορά στις δανειακές του υποχρεώσεις, αυτές αφορούσαν δάνειο 1.577.467, 15 από την Cross Country Mortgage ως υποθήκη για αγορά ακινήτου, αλλά και 78.926, 05 από την Miami Automotive Retail Inc για την αγορά αυτοκινήτου, αλλά και δύο ακόμη πολύ μικρότερα δάνεια (όπως λχ. Χρήση πιστωτικής κάρτας).

Δείτε εδώ την αρχική δήλωση Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη.

Δείτε εδώ την αρχική δήλωση Πόθεν Έσχες του Τάιλερ Μακμπέθ.

