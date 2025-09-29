ΔΕΗ: Το επενδυτικό χαρτί με ενεργειακή υπογραφή

Ξεκινάω με τη ΔΕΗ, που έχει θετικές ειδήσεις σε μέτωπα ανάπτυξης, προϊόντων και μετοχικής εικόνας. Στο πεδίο των επενδύσεων, υλοποιεί έργο ΣΗΘΥΑ στην Κοζάνη, αξίας περίπου 80 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026. Πρόκειται για μια υποδομή υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που ενισχύει το ESG προφίλ της εταιρείας αλλά και την τοπική οικονομία, προσφέροντας καθαρή ενέργεια και σταθερά έσοδα με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Στη λιανική, η ΔΕΗ προχωρά στη διάθεση του myHome Plan, ενός νέου προϊόντος σταθερής χρέωσης, με τιμή 0,145 ευρώ/kWh και πάγιο 5 ευρώ. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από “έξυπνες” υπηρεσίες διαχείρισης κατανάλωσης και συνεργασίες με Aegean, Κωτσόβολο και efood, που ενισχύουν την αξία για τον πελάτη και ενδυναμώνουν τη θέση της εταιρείας στην ανταγωνιστική αγορά λιανικής.

Σημαντική είναι η στρατηγική στο ενεργό πρόγραμμα επαναγοράς. Η ΔΕΗ έχει ήδη αποκτήσει 5,07% ίδιες μετοχές, με στόχο να φτάσει το 10%. Στο παρελθόν αξιοποίησε τις ίδιες μετοχές με δύο τρόπους: αφενός ακύρωσε το 3,33% του μετοχικού κεφαλαίου, αυξάνοντας την αξία για τους μετόχους, αφετέρου χρησιμοποίησε το 1,5% ως αντάλλαγμα στη συμφωνία με τον όμιλο Κοπελούζου, δίνοντας ευελιξία σε στρατηγικές εξαγορές.

Αυτό δείχνει μια εταιρεία που δεν περιορίζεται στην απλή συσσώρευση, αλλά εντάσσει τα εργαλεία κεφαλαιακής διαχείρισης σε ένα δυναμικό πλάνο ανάπτυξης.

Διαγραμματικά, η μετοχή συνεχίζει να λαμβάνει τιμές μέσα στο μακροπρόθεσμο ανοδικό κανάλι “Q”, που την οδηγεί προς το επίπεδο – στόχο των 17,50 ευρώ. Μάλιστα, τώρα βρίσκεται στο τρίτο ανοδικό κύμα, που ξεκίνησε από τα 11,72 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

