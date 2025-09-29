Ειρωνείες-Ορμπάν-για-τα-ουγγρικά-drones-που-μπήκαν-στην-Ουκρανία:-«Και-λοιπόν;-Δεν-είναι-κυρίαρχο-κράτος!»

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, προκάλεσε νέα ένταση στις ήδη επιβαρυμένες σχέσεις Βουδαπέστης – Κιέβου, δηλώνοντας τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία «δεν είναι ανεξάρτητη χώρα» και απορρίπτοντας ως αμελητέες τις καταγγελίες του Κιέβου για παραβίαση του εναέριου χώρου του από ουγγρικά αναγνωριστικά drones.

Μιλώντας σε podcast του κυβερνώντος κόμματος Fidesz, ο Ορμπάν σχολίασε με ειρωνικό τόνο: «Ας υποθέσουμε ότι πέταξαν λίγα μέτρα μέσα [στην Ουκρανία], και λοιπόν;». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα, δεν είναι κυρίαρχο κράτος… Αν εμείς, δηλαδή η Δύση, αποφασίσουμε να μη δώσουμε ούτε ένα φιορίνι, αύριο η Ουκρανία θα κατέρρεε».

Η αντιπαράθεση για την κυριαρχία και τη δυτική βοήθεια

Ο Ορμπάν υποστήριξε, ακόμα, ότι το Κίεβο έχει ήδη χάσει το ένα πέμπτο των εδαφών του από τη Ρωσία και ότι η ύπαρξή του βασίζεται αποκλειστικά στη δυτική στήριξη. «Εκεί τελείωσε η κυριαρχία και εμείς στηρίζουμε το υπόλοιπο έδαφος», είπε, διευκρινίζοντας πάντως ότι «Ουγγαρία και Ουκρανία μπορεί να διαφωνούν, αλλά δεν είναι εχθροί».

Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, με τη Βουδαπέστη να εμποδίζει την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην ΕΕ και παράλληλα να διατηρεί ενεργειακούς δεσμούς με τη Μόσχα, παρά τη ρωσική εισβολή.

Αντιδράσεις Κιέβου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε διατάξει έρευνα την περασμένη Παρασκευή για «πιθανώς ουγγρικά» drones που φέρεται να πέρασαν τα σύνορα προκειμένου να κατασκοπεύσουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, απάντησε άμεσα, κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι «έχει χάσει το μυαλό του με την αντιουγγρική του εμμονή».

Ο Ορμπάν, από την πλευρά του, υποβάθμισε περαιτέρω τις ανησυχίες ασφαλείας, καλώντας την Ουκρανία «να ασχοληθεί με τα drones στα ανατολικά της σύνορα», όπου συνεχίζεται η πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία. «Κανείς δεν πρόκειται να την επιτεθεί από εδώ», είπε χαρακτηριστικά. «Δύο, τρία ή τέσσερα ουγγρικά drones, είτε πέρασαν τα σύνορα είτε όχι, δεν είναι το ζήτημα που πρέπει να απασχολεί τους Ουκρανούς».

Νέα κλιμάκωση με μπλόκο σε ενημερωτικά μέσα

Η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στις στρατιωτικές αιτιάσεις. Αργότερα τη Δευτέρα, ο υπουργός Επικρατείας Γέργκελι Γκουλιάς ανακοίνωσε ότι η Ουγγαρία προχωρά σε «αντανακλαστικά μέτρα» κατά ουκρανικών ειδησεογραφικών ιστοτόπων. Η απόφαση ήρθε ως απάντηση στο μπλόκο που είχε επιβάλει το Κίεβο στα μέσα Σεπτεμβρίου σε ξένα ειδησεογραφικά sites, μεταξύ των οποίων και τα φιλοκυβερνητικά ουγγρικά Origo και Demokrata, με το αιτιολογικό ότι προωθούσαν ρωσική προπαγάνδα.

