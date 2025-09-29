Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, September 29

    ΕΚΤΕΡ: Ανάληψη έργου σε ξενοδοχείο στην Ερμιόνη ύψους €26,5 εκατ.

    Επιχειρήσεις
    ΕΚΤΕΡ:-Ανάληψη-έργου-σε-ξενοδοχείο-στην-Ερμιόνη-ύψους-e26,5-εκατ.
    ΕΚΤΕΡ: Ανάληψη έργου σε ξενοδοχείο στην Ερμιόνη ύψους €26,5 εκατ.

    Την ανάληψη έργου σε σχέση με την ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων «INFINITY, SIX SENSES PORTΟ HELI» στην Ερμιόνη, ενός υπερπολυτελούς σύνθετου τουριστικού καταλύματος που θα αναβαθμίσει τον τουριστικό χάρτη της Πελοποννήσου, ανακοίνωσε η ΕΚΤΕΡ

    Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η εισηγμένη, ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 26,5 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενη ημερομηνία αποπεράτωσης την 21/11/2026.

    «Διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε κτιριακά έργα και μεγάλης κλίμακας τουριστικά έργα, με έμφαση στην καινοτομία, στην λειτουργικότητα και στην βιωσιμότητα, η εταιρεία ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με ακόμα ένα σημαντικό ιδιωτικό έργο, το οποίο μεταξύ άλλων θα φέρει πιστοποίηση LEED Gold», επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

    Με την προσθήκη του παραπάνω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ  ανέρχεται πλέον στο επίπεδο των 123 εκατ. ευρώ.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com