ΕΚΤΕΡ:-Ανάληψη-έργου-σε-ξενοδοχείο-στην-Ερμιόνη-ύψους-26,5-εκατ.-ευρώ

Την ανάληψη έργου σε σχέση με την ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων «INFINITY, SIX SENSES PORTΟ HELI» στην Ερμιόνη, ενός υπερπολυτελούς σύνθετου τουριστικού καταλύματος που θα αναβαθμίσει τον τουριστικό χάρτη της Πελοποννήσου, ανακοίνωσε η ΕΚΤΕΡ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 26,5 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενη ημερομηνία αποπεράτωσης την 21/11/2026.

Διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε κτιριακά έργα και μεγάλης κλίμακας τουριστικά έργα, με έμφαση στην καινοτομία, στην λειτουργικότητα και στην βιωσιμότητα, η Εταιρία ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με ακόμα ένα σημαντικό ιδιωτικό έργο, το οποίο μεταξύ άλλων θα φέρει πιστοποίηση LEED Gold.

Με την προσθήκη του παραπάνω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέρχεται πλέον στο επίπεδο των 123 εκατ. ευρώ.