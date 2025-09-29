Ελένη-Βρεττού:-Στο-11%-ο-cet1-της-crediabank-στα-τέλη-του-2026

«Ο δείκτης CET1 αναμένεται στο τέλος του 2025 να ανέλθει στο 11% από 10,4% που ήταν το πρώτο εξάμηνο του έτους μέσω της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου, πωλήσεις μη βασικών περιουσιακών στοιχείων αλλά και συνθετικής τιτλοποίησης», τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της Credia Bank Ελένη Βρεττού πριν από λίγο στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου.

Ο στόχος για πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ εφέτος είναι, σύμφωνα με την κα Βρεττού εφικτός, ενώ η τράπεζα αναμένεται να ισχυροποιήσει τα μεγέθη της μέσω των συνεργειών που προκύπτουν από την πλήρη ενοποίηση της Παγκρήτιας, αλλά και από την επικείμενη συνεργασία με την HSBC Μάλτας.

Αναφορικά με το εάν θα χρειαστούν επιπλέον κεφαλαιακές κινήσεις ενίσχυσης η κα Βρεττού επανέλαβε ότι η απόκτηση της HSBC Μάλτας μετατρέπει την τράπεζα σε συστημική και ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν θα απαιτηθούν νέες υποχρεώσεις από τις εποπτικές αρχές της Φρανκφούρτης.

Επί του παρόντος η Credia Bank ενημερώνει τα business plan και προχωρά με γοργούς ρυθμούς το rebranding σε όλο το δίκτυο των 65 καταστημάτων της. Οι νέοι στόχοι θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στον Οκτώβριο όταν θα είναι έτοιμα τα business plan τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Μάλτα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η διοίκηση της CrediaBank στην τεχνολογική αναβάθμιση χωρίς το digital banking να κανιβαλίζει την φυσική παρουσία των καταστημάτων, όπως επεσήμανε η κα Βρεττού.

Στο μέτωπο των NPE αναμένεται οι νέες εισροές να κινηθούν στην περιοχή του 1%.