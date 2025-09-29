Close Menu
    Monday, September 29

    ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 7,40% η Praude Asset Management

    Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις αγορές 100.265 μετοχών της ΕΧΑΕ.

    Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 6,04% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 7,40% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

    Επίσης, η Qube Research & Technologies Limited με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 29.09.2025 ενημέρωσε ότι μέσω equity swaps στις 26.09.2025 κατέχει το 2,502% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με μέση τιμή ανά μετοχή ΕΧΑΕ €6,42, από 2,008% προ της συναλλαγής.

