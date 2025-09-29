Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ευρώπη: Από την κρίση στην εκτόξευση με νέους κανόνες και σκληρό ανταγωνισμό

Το 2025 το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη αγγίζει νέα επίπεδα-ρεκόρ. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση European E-commerce Report 2025, ο συνολικός τζίρος B2C αναμένεται να διαμορφωθεί στα 875 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το 2024. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκίνησε από την πανδημία, όταν εκατομμύρια καταναλωτές στράφηκαν μαζικά στα ψηφιακά κανάλια, και συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό 5–7% ετησίως.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο το μέγεθος, αλλά και το γεγονός ότι η αγορά δείχνει να αντέχει σε συνθήκες πληθωριστικής πίεσης και οικονομικής αβεβαιότητας. Ενώ η ακρίβεια λειτούργησε ως φρένο τα προηγούμενα χρόνια, η κανονικοποίηση των τιμών το 2024 και η περαιτέρω ψηφιακή ωρίμανση των καταναλωτών ενίσχυσαν ξανά την εμπιστοσύνη.

Οι καταναλωτές αλλάζουν συνήθειες

Η διείσδυση των e-shoppers φτάνει στο 75% του πληθυσμού ηλικίας 16–74 ετών. Το ποσοστό αυτό υποδηλώνει ότι τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων αγοράζουν πλέον συστηματικά μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, οι αγοραστικές τους συνήθειες διαφοροποιούνται σημαντικά.

Πρώτον, η ζήτηση μετατοπίζεται από τον μαζικό καταναλωτισμό σε πιο συνειδητές αγορές. Η άνοδος της μεταπώλησης, της αγοράς second-hand προϊόντων και η ενίσχυση των refurbished αγαθών δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες τιμές, αλλά και βιώσιμες λύσεις. Δεύτερον, οι διασυνοριακές αγορές αυξάνονται, καθώς οι καταναλωτές συγκρίνουν τιμές και ποιότητα πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Η τεχνολογία επιταχύνει αυτές τις αλλαγές: η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον όχι μόνο για προσωποποιημένες προτάσεις, αλλά και για αναζήτηση προϊόντων, ενώ οι παραδόσεις μέσω lockers και τα χαμηλού άνθρακα logistics γίνονται mainstream.

Η γεωγραφία της ανάπτυξης

Παρά τη γενικευμένη άνοδο, η Ευρώπη παραμένει κατακερματισμένη.

Δυτική Ευρώπη : Διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο (57% του τζίρου), αλλά η ανάπτυξη είναι συγκρατημένη στο 5%. Ο κορεσμός των ώριμων αγορών, οι νέοι κανονισμοί και η αλλαγή στα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου περιόρισαν τις επιδόσεις.

: Διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο (57% του τζίρου), αλλά η ανάπτυξη είναι συγκρατημένη στο 5%. Ο κορεσμός των ώριμων αγορών, οι νέοι κανονισμοί και η αλλαγή στα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου περιόρισαν τις επιδόσεις. Ανατολική Ευρώπη : Καταγράφει εκρηκτική αύξηση 18% το 2024. Χώρες όπως η Ουκρανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ξεχωρίζουν, δείχνοντας ότι ακόμη και αγορές με πολιτική και οικονομική αστάθεια μπορούν να γίνουν hotspots ανάπτυξης.

: Καταγράφει εκρηκτική αύξηση 18% το 2024. Χώρες όπως η Ουκρανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ξεχωρίζουν, δείχνοντας ότι ακόμη και αγορές με πολιτική και οικονομική αστάθεια μπορούν να γίνουν hotspots ανάπτυξης. Νότια Ευρώπη : Εντυπωσιάζει με την υψηλότερη συμβολή του e-commerce στο ΑΕΠ (E-GDP). Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία σημειώνουν σημαντικές βελτιώσεις, αξιοποιώντας τη ραγδαία αύξηση χρήσης smartphones και την εξοικείωση των νεότερων γενεών.

: Εντυπωσιάζει με την υψηλότερη συμβολή του e-commerce στο ΑΕΠ (E-GDP). Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία σημειώνουν σημαντικές βελτιώσεις, αξιοποιώντας τη ραγδαία αύξηση χρήσης smartphones και την εξοικείωση των νεότερων γενεών. Βόρεια Ευρώπη : Διατηρεί την πρωτιά σε επίπεδο διείσδυσης e-shoppers (84%), χάρη στη σχεδόν καθολική χρήση διαδικτύου και σε ώριμες ψηφιακές υποδομές.

: Διατηρεί την πρωτιά σε επίπεδο διείσδυσης e-shoppers (84%), χάρη στη σχεδόν καθολική χρήση διαδικτύου και σε ώριμες ψηφιακές υποδομές. Κεντρική Ευρώπη: Ενδιάμεση εικόνα, με τη Γερμανία να ανακάμπτει μετά από μια περίοδο στασιμότητας, αλλά ταυτόχρονα να βλέπει ασιατικούς κολοσσούς (SHEIN, Temu, TikTok Shop) να κερδίζουν έδαφος.

Οι μεγάλες προκλήσεις: Ρυθμίσεις και δίκαιος ανταγωνισμός

Η επιτυχία του κλάδου συνοδεύεται από σοβαρές προκλήσεις. Η κυριότερη αφορά το «level playing field». Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καταγγέλλουν ότι ενώ συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες (φορολογία, πιστοποιήσεις, περιβαλλοντικά πρότυπα), οι ανταγωνιστές από τρίτες χώρες συχνά αγνοούν τις υποχρεώσεις τους, κερδίζοντας έτσι άδικο προβάδισμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει τη ριζική αναθεώρηση του Union Customs Code, με κατάργηση του κατωφλίου των 150 ευρώ για ατελή δέματα και ενίσχυση των ελέγχων. Παράλληλα, νέα πακέτα κανονισμών για τη βιωσιμότητα, την ανακύκλωση συσκευασιών και την κυκλική οικονομία αλλάζουν τα δεδομένα.

Οι εθνικές κυβερνήσεις ακολουθούν: από τη Γαλλία που πρωτοστατεί στο «Anti Fast Fashion Bill» μέχρι τη Βουλγαρία που ετοιμάζεται να μπει στο ευρώ το 2026, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις online συναλλαγές.

Η επόμενη ημέρα: AI, social commerce και βιωσιμότητα

Η έκθεση αναδεικνύει τρεις βασικές τάσεις που θα καθορίσουν το αύριο του e-commerce:

Τεχνητή Νοημοσύνη – Από το generative AI για περιγραφές προϊόντων μέχρι τα «Agent AI» που διαχειρίζονται ολόκληρη την εμπειρία αγορών, η αυτοματοποίηση αλλάζει ριζικά το τοπίο. Social commerce – Πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube μετατρέπονται σε κύριες πύλες πωλήσεων. Το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου το TikTok Shop ήδη επηρεάζει τις καταναλωτικές συμπεριφορές, δείχνει το μέλλον. Βιωσιμότητα – Από τα ηλεκτρικά βαν στις παραδόσεις μέχρι τις ρήτρες για ανακυκλώσιμες συσκευασίες, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να αγνοούν την περιβαλλοντική διάσταση. Ο καταναλωτής απαιτεί πράσινες επιλογές και η ΕΕ θεσπίζει κανονισμούς που καθιστούν υποχρεωτική τη μετάβαση.

Συμπέρασμα: Ώριμη αλλά αβέβαιη αγορά

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη μπαίνει σε φάση ωρίμανσης. Το μέγεθος, η διείσδυση και η σταθερή ανάπτυξη δείχνουν έναν κλάδο με θεμελιώδη ισχύ. Όμως η αβεβαιότητα γύρω από την αγοραστική δύναμη, ο άνισος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες και η ταχεία ρυθμιστική εξέλιξη δημιουργούν ένα τοπίο γεμάτο προκλήσεις.

Για τις επιχειρήσεις, το στοίχημα είναι διπλό: να επενδύσουν στην τεχνολογία και στη βιωσιμότητα, αλλά και να αντέξουν σε έναν πόλεμο τιμών και κανόνων που θα σκληρύνει τα επόμενα χρόνια. Για τους καταναλωτές, η νέα εποχή υπόσχεται περισσότερες επιλογές, καλύτερες τιμές και –το κυριότερο– ένα πιο δίκαιο και πράσινο ηλεκτρονικό εμπόριο.