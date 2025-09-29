Ηλεκτρονικό εμπόριο: Τζίρος 819 δισ. ευρώ στην Ευρώπη το 2024 – Η Γαλλία η μεγαλύτερη αγορά

Στα 819 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2024 στην Ευρώπη ο συνολικός τζίρος για το ηλεκτρονικό εμπόριο επιχειρήσεων προς καταναλωτές (B2C), έχοντας σημειώσει αύξηση 7%, ενώ για το 2025 προβλέπεται επίσης ανάπτυξη 7%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2025 που έδωσαν στη δημοσιότητα ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σε συνεργασία με τον Ecommerce Europe και το EuroCommerce, αν και η αγορά συνολικά ενισχύθηκε, οι εξελίξεις διαφοροποιήθηκαν ανά περιοχή:

Η Δυτική Ευρώπη, η μεγαλύτερη περιοχή e-commerce, κατέγραψε τη χαμηλότερη αύξηση (5%), φτάνοντας τα 466,5 δισ. ευρώ, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Νότια Ευρώπη αυξήθηκε κατά 9% στα 182,9 δισ. ευρώ.

Η Κεντρική Ευρώπη κατά 8% στα 85,9 δισ. ευρώ ενώ η Βόρεια Ευρώπη ακολούθησε τον μέσο όρο με 7% (στα 63,5 δισ. ευρώ).

Η Ανατολική Ευρώπη κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (18%), με κύκλο εργασιών 19,9 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση, για το 2025 προβλέπεται ανάπτυξη 7% συνολικά στην Ευρώπη. Το 81% του B2C κύκλου εργασιών το 2024 πραγματοποιήθηκε στην ΕΕ-27.

«Συνολικά, ο ευρωπαϊκός κλάδος ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να καινοτομεί και να προσαρμόζεται, αλλά αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις που σχετίζονται με κανονιστική συμμόρφωση, παγκόσμιο ανταγωνισμό, εμπιστοσύνη καταναλωτών και βιωσιμότητα. Η συνεχής συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, εθνικών κυβερνήσεων και θεσμών της ΕΕ θα είναι καθοριστική για να διασφαλιστεί ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη θα παραμείνει δίκαιο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό», σημειώνεται στην έκθεση.

Στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη η μεγαλύτερη αύξηση

Σε επίπεδο χωρών, το 2024, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση (+117%), κυρίως λόγω καλύτερης κάλυψης δεδομένων και νέας μεθοδολογίας.

Ακολούθησε η Ουκρανία (+92%), ενώ Βουλγαρία (+20%), Εσθονία (+18%) και Βόρεια Μακεδονία (+15%) είχαν επίσης ισχυρή ανάπτυξη.

Στον αντίποδα, Γερμανία και Τσεχία δεν είχαν καμία αύξηση.

Η μεγαλύτερη αγορά

Η Γαλλία αναδείχθηκε η μεγαλύτερη αγορά B2C e-commerce στην Ευρώπη (175,3 δισ. ευρώ), ξεπερνώντας το Ηνωμένο Βασίλειο (127 δισ. ευρώ, πλέον μετρά μόνο τα διαδικτυακά αγαθά, όχι τις υπηρεσίες). Η Ισπανία πέρασε μπροστά από τη Γερμανία (95,2 δισ. ευρώ έναντι 94,0 δισ. ευρώ), ενώ Ιταλία (58,5 δισ. ευρώ) και Πολωνία (43,4 δισ. ευρώ) ακολουθούν.

Ο αντίκτυπος του πληθωρισμού

Μετά τον υψηλό πληθωρισμό του 2023 (6,1%), το 2024 ο μέσος όρος στην Ευρώπη μειώθηκε στο 2,6%. Έτσι, ο κύκλος εργασιών B2C αυξήθηκε πραγματικά κατά 4,2% σε όρους όγκου (προσαρμοσμένος για πληθωρισμό).

Ανατολική Ευρώπη: +18% ονομαστικά, +10% πραγματικά.

Νότια Ευρώπη: +9% ονομαστικά, +7% πραγματικά.

Κεντρική Ευρώπη: +8% ονομαστικά, +5% πραγματικά.

Βόρεια Ευρώπη: +7% ονομαστικά, +4% πραγματικά.

Δυτική Ευρώπη: +5% ονομαστικά, +3% πραγματικά.

Για το 2025 αναμένεται παρόμοια πραγματική ανάπτυξη, με σταθερό πληθωρισμό.

Διείσδυση διαδικτύου

Το 2024, η διείσδυση διαδικτύου στην Ευρώπη αυξήθηκε στο 93% (από 92%). Για το 2025 προβλέπεται 94%, αγγίζοντας σχεδόν την πλήρη κάλυψη ηλικιών 16-74.

Συγκεκριμένα: Βόρεια Ευρώπη (98%), Δυτική Ευρώπη (96%), Κεντρική Ευρώπη (93%), Νότια Ευρώπη (92%) και Ανατολική Ευρώπη (85%). Ορισμένες χώρες έφτασαν το 100% (Δανία, Ελβετία, Ολλανδία, Νορβηγία). Χαμηλότερα ποσοστά: Μολδαβία (64%), Ουκρανία (79%), Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία και Ελλάδα (87%), Κροατία (85%).

Διείσδυση ηλεκτρονικών αγοραστών

Το 2024, το 73% του πληθυσμού 16-74 έκανε online αγορές (έναντι 71% το 2023).

Αναλυτικότερα: Βόρεια Ευρώπη (84%), Δυτική Ευρώπη (83%), Κεντρική Ευρώπη ( 73% -μέσος όρος ΕΕ), Νότια Ευρώπη (61%) και Ανατολική Ευρώπη (57%). Κορυφαίες χώρες ήταν οι: Ιρλανδία (95%), Ολλανδία (94%), και Νορβηγία/Δανία/Ισλανδία/Ην. Βασίλειο (91%). Χαμηλότερα κινήθηκαν: Μολδαβία (27%), Μαυροβούνιο (35%), Αλβανία (38%), Βοσνία-Ερζεγοβίνη (44%), Βουλγαρία (50%) και Ιταλία (54%).

Ευκαιρίες και προκλήσεις

Το 2024 η αγορά e-commerce της Ευρώπης βρέθηκε ανάμεσα σε ευκαιρίες και προκλήσεις.

Συγκεκριμένα:

Ευκαιρίες: αυξανόμενη ζήτηση, καινοτομία σε πληρωμές/λογιστική/AI, νέα μοντέλα (second-hand, ανακατασκευή προϊόντων), στροφή στη βιωσιμότητα.

αυξανόμενη ζήτηση, καινοτομία σε πληρωμές/λογιστική/AI, νέα μοντέλα (second-hand, ανακατασκευή προϊόντων), στροφή στη βιωσιμότητα. Προκλήσεις: σύνθετα ρυθμιστικά πλαίσια, ανάγκη στήριξης ΜΜΕ, αθέμιτος ανταγωνισμός από εκτός ΕΕ (κυρίως Ασία), περιορισμένοι μηχανισμοί επιβολής.

Σύμφωνα με την έκθεση, η βιωσιμότητα καθίσταται βασική τάση: φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, ηλεκτρικές παραδόσεις, τοπικά δίκτυα logistics. Ωστόσο, μικρότεροι λιανέμποροι δυσκολεύονται να εφαρμόσουν λύσεις μεγάλης κλίμακας.

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την εξατομίκευση, την εξυπηρέτηση πελατών, τη διαχείριση τιμών και προβλέψεων. Παρά τα εθνικά προγράμματα στήριξης, μόνο το 6% των ΜΜΕ της ΕΕ πληροί τα πολύ υψηλά ψηφιακά κριτήρια.

Εξέλιξη καταναλωτικής συμπεριφοράς

Οι καταναλωτές ζητούν πλέον πιο ευέλικτες επιλογές παράδοσης (π.χ. click-and-collect, θυρίδες). Οι mobile πληρωμές και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια ενισχύονται, ενώ η αντικαταβολή παραμένει σε κάποιες χώρες. Οικονομικές πιέσεις οδηγούν σε σύγκριση τιμών διασυνοριακά, καθυστερήσεις αγορών ή στροφή σε second-hand προϊόντα.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα

