Η-εποχή-της-«Μεγάλης-Σιωπής»:-Γιατί-οι-ceos-θέλουν-να-είναι-«αόρατοι»

Τη σιωπή βλέπει πλέον ως «χρυσό» ο επιχειρηματικός κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παύει να ισχύει το παλιό παραδοσιακό ρητό ότι αρνητική δημοσιότητα ισοδυναμεί με διαφήμιση.

Στην πολωτική εποχή που βιώνουν οι ΗΠΑ, με τον ίδιο τον πρόεδρό τους Ντόναλντ Τραμπ να οξύνει τα πνεύματα και διάφορα περιστατικά, όπως η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και η υπόθεση του Τζίμι Κίμελ, να ηλεκτρίζουν ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα, οι CEOs φαίνεται να θέλουν απλά την ησυχία τους καλωσορίζοντας την εποχή της «Μεγάλης Σιωπής», όπως παρατηρεί το Business Insider.

Ως αποτέλεσμα, από φόβο μήπως ενοχλήσουν, τα στελέχη των εταιρειών περιορίζουν τις εμφανίσεις τους στον Τύπο και τη συμμετοχή τους σε διάφορες εκδηλώσεις, ακόμα και σε φαινομενικά ακίνδυνες περιστάσεις, ενώ είναι επίσης ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με το τι γράφουν στο διαδίκτυο και τι δηλώνουν στις επικοινωνίες τους.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι σε εταιρείες ανησυχούν ότι κάποιο «ατύχημα» σε δηλώσεις τους θα μπορούσε να εκτροχιάσει την καριέρα τους. «Διαπιστώνω μια απροθυμία αυτή τη στιγμή να έχουμε άποψη για σχεδόν οτιδήποτε», όπως το έθεσε η Λύντια Ντέιβι, συνιδρύτρια της Attentio PR που συνοψίζει την κατάσταση ως εξής: «Απλώς δεν είναι διατεθειμένοι να το ρισκάρουν».

Ο φόβος του Λευκού Οίκου

Η επιλογή των στελεχών να σιωπήσουν είναι κατανοητή, σύμφωνα με ειδικούς, δεδομένης της πίεσης που δέχονται αρκετοί από τους επικριτές του Αμερικανού προέδρου.

Για παράδειγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαιρετίσει την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ και επέκρινε την επιστροφή του. Δεσμεύτηκε επίσης να θέσει στο μιρκοσκόπιο φιλελεύθερες ομάδες και προοδευτικούς χορηγούς για υποτιθέμενη χρηματοδότηση βίαιων διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των δισεκατομμυριούχων Τζορτζ Σόρος και Ρέιντ Χόφμαν.

Πάντως, σύμφωνα με την εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, είναι «η απόλυτη υποκρισία να κατηγορείται ο Τραμπ για αυτό που έκανε ενεργά ο Τζο Μπάιντεν καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του: να εμπλέκεται σε νομικές διαδικασίες εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων».

Τα κοινωνικά ζητήματα που διχάζουν

Ο Λευκός Οίκος δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει την συμπεριφορών των CEOs. Το πολωτικό κλίμα σιγοβράζει κάτω από τα κοινωνικά ζητήματα που διχάζουν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Έτσι γίνεται προσπάθεια να μην τοποθετούνται πάνω σε κανένα ζήτημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από πελάτες, επενδυτές, υπαλλήλους ή ακτιβιστές.

«Οι οργανισμοί και οι ηγέτες τους γνωρίζουν, αυτή τη στιγμή, πόσο ευάλωτοι είναι στους ανέμους της πολιτικής αλλαγής», όπως σχολίασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ Ντον Μουρ. «Αυτή η επίγνωση θα έπρεπε, λογικά, να τους κάνει πιο απρόθυμους να λάβουν δημόσιες θέσεις».

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η πρόσφατη προτροπή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προς τους Αμερικανούς να αναφέρουν στους εργοδότες τους άτομα που πανηγυρίζουν τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ επιδείνωσε το κλίμα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Έκτοτε αρκετές εταιρείες έχουν απολύσει ή έχουν επιβάλει πειθαρχικά μέτρα σε εργαζομένους για σχόλια που έκαναν σχετικά με τον Κερκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με τον Βανς, πιέζει τους διευθύνοντες συμβούλους» να πάρουν θέση επί του θέματος, δήλωσε η Λόρα Γκριβ, ψυχολόγος στη Βοστώνη για στελέχη διευθυντικών στελεχών, πολιτικούς και άλλα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα.

Άλλο ένας παράγοντας που ενθαρρύνει την διστακτική στάση των CEOs είναι ο κίνδυνος να απομονωθεί ένα κομμάτι όσων έχουν δηλώσει δημόσια, παραποιώντας ουσιαστικά την ουσία του και στη συνέχεια να γίνει viral στο διαδίκτυο.

