Η Pantelakis Securities διατήρησε την τιμή-στόχο για την Jumbo στα €36 – Σύσταση overweight

Η Pantelakis Securities διατήρησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Jumbo στα 36 ευρώ μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου, εκφράζοντας σύσταση overweight, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα εκτιμήθηκε κοντά στο 15%.

Η χρηματιστηριακή ανέφερε ότι τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5% στο εξάμηνο, παρά τη διάβρωση των περιθωρίων κέρδους, χάρη στην αυξημένη συμβολή των εξαγωγών.

Το guidance της διοίκησης για σταθερά κέρδη ύψους 309 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης αποδείχθηκε 8% χαμηλότερο από την πρόβλεψη της χρηματιστηριακής για κέρδη 335 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή κρίθηκε ελκυστικά αποτιμημένη, με το Ρ/Ε στο 11,3 και το EV/EBITDA στο 8,5. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι οι ισχυρές εκτιμήσεις για ελεύθερες ταμειακές ροές το 2026 και το 2027, σε συνδυασμό με γενναιόδωρα μερίσματα, ενίσχυσαν περαιτέρω την ελκυστικότητα του τίτλου.