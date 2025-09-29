Κέρδη-στη-wall-street-παρά-τις-ανησυχίες-για-πιθανό-shutdown

Ανοδικά έκλεισε η συνεδρίαση της Wall Street τη Δευτέρα (29/9), με τους επενδυτές να προετοιμάζονται ωστόσο ήδη για τις επιπτώσεις ενός πιθανού shutdown που απειλεί την αμερικανική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με κέρδη 0,15% στις 46.316,07 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,27% στις 6.661,31 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,48% στις 22.591,15 μονάδες.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πιθανότητα διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για τη διασφάλιση της ροής της χρηματοδότησης. Το Υπουργείο Εργασίας δήλωσε ότι δεν θα δημοσιεύσει κανένα οικονομικό στοιχείο – συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για τις θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα για τον Σεπτέμβριο, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή – εάν δεν αποφευχθεί το shutdown. Επιπλέον, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News το Σαββατοκύριακο ότι ενδέχεται να υπάρξουν μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας.

«Θα απολύσουμε πολλούς από αυτούς που … μπορούμε να απολύσουμε μόνιμα», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «θα προτιμούσα να μην το κάνω».

Ιστορικά τα shutdown δεν έχουν επηρεάσει πολύ τις αγορές, αλλά η επενδυτική ψυχολογία μπορεί να πληγεί εάν η καθυστέρηση στην ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών στοιχείων θολώσει τις προοπτικές για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Όσον αφορά τους κλάδους που ξεχώρισαν στη σημερινή συνεδρίαση, η μετοχή της Nvidia, της δημοφιλούς εταιρείας στον χώρο των chip τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε άνοδο, αφού ο σκεπτικισμός γύρω από το αφήγημα της AI άσκησε πίεση στην ευρύτερη αγορά την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιοι επενδυτές εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν υπάρχει επαρκής ενεργειακή υποδομή για να υποστηρίξει το σχέδιο υποδομής μεταξύ της Nvidia και της OpenAI. Η μετοχή της Nvidia κατέγραφε άνοδο 2%. Άλλες μετοχές που σχετίζονται με την AI, όπως οι Advanced Micro Devices και Micron Technology, ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 1% και 4% αντίστοιχα.

Οι μετοχές της Electronic Arts εκτοξεύτηκαν κατά 4% μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών θα μετατραπεί σε ιδιωτική εταιρεία στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 55 δισ. δολαρίων. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στις ΗΠΑ που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής φέτος έχουν ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 29% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, οι μετοχές στις ΗΠΑ υποχώρησαν καθώς εμφανίστηκαν “ρωγμές” σε ένα από τα βασικά θεμέλια της ανοδικής αγοράς — τον ενθουσιασμό γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο S&P 500 κατέγραψε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από την 1η Αυγούστου. Ο Nasdaq είχε επίσης τη χειρότερη εβδομάδα του από τις αρχές Αυγούστου, ενώ ο Dow σημείωσε την πρώτη του εβδομαδιαία απώλεια μετά από τρεις εβδομάδες.

Η αγορά παραμένει πάντως σε τροχιά ήπιων κερδών τον Σεπτέμβριο. Ο S&P 500 έχει αυξηθεί κατά 3% αυτόν τον μήνα, ενώ ο Dow έχει ενισχυθεί κατά 1%. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq είναι ο πρωταγωνιστής με άνοδο 5%.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI βυθίστηκε κατά 3,86% στα 63,18 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε κατά 3,54% στα 66,77 δολάρια. Ο χρυσός με τη σειρά του εξακολουθεί να κινείται σε ιστορικά υψηλά, στα 3.857,92 δολάρια η ουγγιά.