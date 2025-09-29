Μακλούφ-(ΕΚΤ):-Πλησιάζει-στο-τέλος-του-ο-κύκλος-μείωσης-των-επιτοκίων

«Σχετικά μιλώντας, βρισκόμαστε κοντά στον τέλος», τόνισε ο Ιρλανδός κεντρικός τραπεζίτης στους Financial Times.

O κύκλος των μειώσεων των επιτοκίων πλησιάζει στο τέλος του, σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ Γκάμπριελ Μακλούφ.

«Αλλά δεν βρισκόμαστε σε μια προκαθορισμένη πορεία. Είμαι ικανοποιημένος με το πού βρισκόμαστε, αλλά πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι συμβαίνει» πρόσθεσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση, επειδή ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών «δεν έχει ακόμη μεταδοθεί πλήρως» στις εισαγωγές της ΕΕ.