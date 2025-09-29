Μεικτά-πρόσημα-στις-Ευρωαγορές-εν-μέσω-ανησυχιών-για-πιθανό-shutdown-στις-ΗΠΑ

Οι Ευρωαγορές έκλεισαν ανοδικά, αν και με μεικτά πρόσημα, τη Δευτέρα (29/9), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις γύρω από τον ενδεχόμενο shutdown στις ΗΠΑ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε προσωρινά με άνοδο περίπου 0,34%, με τους περισσότερους κλάδους και τις βασικές χρηματιστηριακές αγορές να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,01% στις 23.731,44 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,18% στις 9.301,95 μονάδες και ο γαλλικός CAC έκλεισε με κέρδη 0,26% στις 7.891,19 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε πτωτικά κατά 0,05% στις 15.340,52 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημείωσε κέρδη 0,20% στις 42.559,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημείωσε ήπια κέρδη 0,07% στις 7.958,94 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Lufthansa ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με μικρή άνοδο, περιορίζοντας τα αρχικά κέρδη, μετά από ανακοίνωση ότι η ελεύθερη ταμειακή ροή της θα υπερβαίνει τα 2,5 δισ. ευρώ (2,93 δισ. δολάρια) ετησίως. Η εταιρεία θέσπισε στόχους κερδών 8%-10% για τα επόμενα δύο χρόνια, στην πρώτη της ημέρα για τους κεφαλαιαγορές μετά από έξι χρόνια.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα περικόψει 4.000 θέσεις εργασίας — κυρίως διοικητικές θέσεις στη Γερμανία — έως το 2030 μέσω ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης, ενώ θα επενδύσει 600 εκατ. ευρώ σε κέντρο φορτίου στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών ανέβηκαν, με την βελγική UCB να σημειώνει άλμα 16,7% μετά την επιτυχή υπεροχή της θεραπείας δερματικών παθήσεων Bimzelx στα τελικά στάδια (Phase 3) των κλινικών δοκιμών.

Παράλληλα, η GSK έκλεισε με άνοδο 2,3%, αφού ο βρετανικός φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι ο Luke Miels θα αντικαταστήσει την Emma Walmsley στη θέση του CEO όταν εκείνη αποχωρήσει τον Δεκέμβριο, ενώ η AstraZeneca πρόσθεσε 0,8%, καθώς ανακοίνωσε ότι θα εισάγει μετοχές στη Νέα Υόρκη διατηρώντας παράλληλα την καταχώρηση στο Λονδίνο.

Την ίδια στιγμή, η δανέζικη βιοτεχνολογική εταιρεία Genmab, από την άλλη πλευρά, υποχώρησε περίπου 0,5% μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της να εξαγοράσει την ολλανδική Merus, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη φαρμάκων κατά του καρκίνου, σε μια συμφωνία αξίας 8 δισ. δολαρίων.

Τέλος, στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, ο πληθωρισμός στην Ισπανία επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο φτάνοντας το 3%, από 2,7% τον Αύγουστο.