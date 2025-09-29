Μητσοτάκης:-Η-Ελλάδα-στηρίζει-σθεναρά-τη-Μολδαβία-στην-ευρωπαϊκή-της-πορεία

«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την νίκη στις εκλογές του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS.
