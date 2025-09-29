Close Menu
    Νέο Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Alpha Trust και την CrediaBank

    Επιχειρήσεις
    Νέο Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Alpha Trust και την CrediaBank

    Η ALPHA TRUST, σε συνεργασία με την CrediaBank, προχώρησε στη σύσταση ενός νέου αμοιβαίου κεφαλαίου καθορισμένης χρονικής διάρκειας.

    Η ALPHA TRUST, σε συνεργασία με την CrediaBank, προχώρησε στη σύσταση ενός νέου αμοιβαίου κεφαλαίου καθορισμένης χρονικής διάρκειας. Το «CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029» (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 669/5.9.2025) προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων, και να επωφεληθούν από τις τρέχουσες επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν.

    Η διάρκεια του «CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029» προσεγγίζει τα 4 έτη, μετά την πάροδο των οποίων θα ρευστοποιηθεί πλήρως.

    Βασικά πλεονεκτήματα:

    • Πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων από την Ελλάδα και το εξωτερικό – ακόμα και για σχετικά μικρά ποσά
    • Δυνατότητα επίτευξης απόδοσης υψηλότερης από τις καταθέσεις
    • Δυνατότητα δημιουργίας τακτικού εισοδήματος – χρηματικές διανομές σε εξαμηνιαία βάση
    • Μειωμένος κίνδυνος ως προς τις διακυμάνσεις των επιτοκίων
    • Δυνατότητα εξαγοράς καθ’ όλη τη διάρκειά του

    Η περίοδος συμμετοχών ολοκληρώνεται την 5η Νοεμβρίου 2025, στα καταστήματα της CrediaBank και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης & Πληροφόρησης Επενδυτών της ALPHA TRUST (τηλ.: 2106289300).

    Μάθετε περισσότερα για το Α/Κ: https://bit.ly/3KGlkug

