Νέο-Ομολογιακό-Αμοιβαίο-Κεφάλαιο-από-την-alpha-trust-και-την-crediabank

Η ALPHA TRUST, σε συνεργασία με την CrediaBank, προχώρησε στη σύσταση ενός νέου αμοιβαίου κεφαλαίου καθορισμένης χρονικής διάρκειας.

Η ALPHA TRUST, σε συνεργασία με την CrediaBank, προχώρησε στη σύσταση ενός νέου αμοιβαίου κεφαλαίου καθορισμένης χρονικής διάρκειας. Το «CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029» (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 669/5.9.2025) προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων, και να επωφεληθούν από τις τρέχουσες επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν.

Η διάρκεια του «CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029» προσεγγίζει τα 4 έτη, μετά την πάροδο των οποίων θα ρευστοποιηθεί πλήρως.

Βασικά πλεονεκτήματα:

• Πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων από την Ελλάδα και το εξωτερικό – ακόμα και για σχετικά μικρά ποσά

• Δυνατότητα επίτευξης απόδοσης υψηλότερης από τις καταθέσεις

• Δυνατότητα δημιουργίας τακτικού εισοδήματος – χρηματικές διανομές σε εξαμηνιαία βάση

• Μειωμένος κίνδυνος ως προς τις διακυμάνσεις των επιτοκίων

• Δυνατότητα εξαγοράς καθ’ όλη τη διάρκειά του

Η περίοδος συμμετοχών ολοκληρώνεται την 5η Νοεμβρίου 2025, στα καταστήματα της CrediaBank και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης & Πληροφόρησης Επενδυτών της ALPHA TRUST (τηλ.: 2106289300).

Μάθετε περισσότερα για το Α/Κ: https://bit.ly/3KGlkug