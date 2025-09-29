Οι-αλλαγές-στα-πόθεν-έσχες-2024:-Το-Ινστιτούτο-Τσίπρα-και-οι-αγορές-ακινήτων-Γιώργου-Παπανδρέου-και-Όλγας-Κεφαλογιάννη

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2023 και 2024, οι οποίες αφορούν στις χρήσεις του 2022 και του 2023 αντίστοιχα. Τα στοιχεία αναρτήθηκαν από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες, η οποία είχε και την ευθύνη για τον σχετικό έλεγχο. Σημειώνεται πως στο υλικό που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι αρχικές δηλώσεις των νεοεκλεγέντων βουλευτών από τις εκλογές του 2023.

Ενδιαφέρον έχουν οι μεγαλύτερες μεταβολές από ένα οικονομικό έτος, στο επόμενο για κάθε πολιτικό πρόσωπο.

Ο Μάκης Βορίδης στο πόθεν έσχες του 2024 (χρήση 2023) αγοράζει ομόλογα Μυτιληναίος αξίας 134.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της Πειραιώς αξίας 900.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι προ δύο ετών ο πρώην υπουργός είχε δηλώσει έσοδα από κληρονομιά.

Ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίζει αγορά μετοχές και μετρητά (παράγωγα) αξίας 813.387 δολαρίων

Ο κ. Νίκος Δένδιας προχώρησε σε εκποίηση/διαγραφή διαμερίσματος (επαγγελματική στέγη) 100 τ.μ. στην Αθήνα στο οποίο είχε συγκυριότητα 50%. Από την πώληση εισέπραξε 225 χιλ. ευρώ (συνολικό τίμημα 450 χιλ ευρώ) και απόκτηση δενδροκαλλιέργειας 763 τ.μ. στους Παξούς καταβάλλοντας 18 χιλ. ευρώ. Ο κ. Νίκος Δένδιας στο πόθεν έσχες 2024 (χρήση 2023) εμφανίζει εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 1.187.263,48 ευρώ και επιπλέον 225.000 από διάθεση περιουσιακών στοιχείω. Την ίδια χρονικά αγοράζει διαμέρισμα 130 τ.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ακίνητο βρίσκεται στον 3ο όροφο κτίσματος του 1950 και για την αγορά καταβλήθηκε ποσό 1.550.000 βρετανικών λιρών. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις πρόκειται για: Δικαίωμα μακράς μίσθωσης (leasehold) διάρκειας 999 ετών από 1.1.2012 στην οποία ο υπόχρεος υπεισήλθε από 6.7.2023. Εκ του τιμήματος ποσό 250.000 λιρών καλύφθηκε από εισοδήματα προηγούμενων ετών και ποσό 1.300.000 από εισοδήματα έτους 2023 και προμέρισμα χρήσης 2023, όπως και λοιπά έξοδα συναλλαγής.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στο πόθεν έσχες 2024 (χρήση 2023) εμφανίζει αγορές μεριδίων και παραγώγων συνολικής αξίας 3.979.250 δολαρίων. Αναλυτικά αγοράζει αμοιβαία κεφάλαια NUVEEN HIGH YIELD Municipal Bond Fund I αξίας 3.792.062 δολάρια, ISHARES 20+ 35.015 δολάρια και IShares Russel 32.134 δολάρια

Η κυρία Ολγα Κεφαλογιάννη αποκτά μονοκατοικία 687 τ.μ. στο Ψυχικό και διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα (5ος όροφος). Το πρώτο ακίνητο αποκτήθηκε με γονική παροχή και απέκτησε το 50% ενώ για το διαμέρισμα εμφανίζει πλήρη κυριότητα 100% και για την αγορά κατέβαλε 570.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Ο Ισίδωρος Κούβελος, σύζυγος της πρώην υπουργού Ντόρας Μπακογιάννη αγόρασε διαμέρισμα στο παλαιό Φάληρο 171 τ.μ. καταβάλλοντας 500.000 ευρώ

Η κ. Τζένη Μπαλατσινού προχώρησε σε αγορά του 50% μονοκατοικίας στην Πάτμο 179,55 τ.μ. καταβάλλοντας 275.000 ευρώ

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου προχώρησε το 2023 σε αγορά ημιτελούς διώροφης μονοκατοικίας 286 τ.μ. σε οικόπεδο 1,7 στρεμμάτων στην Βάρη Αττικής. Σύμφωνα με την δήλωση για την αγορά καταβλήθηκε ποσό 250.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική αξία του συμβολαίου ανέρχεται σε 307.491 ευρώ. Τα χρήματα προήλθαν από δάνειο το οποίο ωστόσο δεν καταγράφεται στον πίνακα με τις δανειακές οφειλές των υπόχρεων. Συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι η μη καταγραφή του δανείου έγινε εκ παραδρομής και θα διορθωθεί.

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου το 2023 προχώρησε σε αγορά ακινήτου (διαμέρισμα 126 τ.μ. σε οικόπεδο 1,9 στρεμμάτων) στις Σπέτσες καταβάλλοντας 779.841 ευρώ

Ο Αλέξης Τσίπρας στο πόθεν έσχες του 2024 (χρήση 2023) δηλώνει την δημιουργία – απόκτηση του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ) με αρχικό κεφάλαιο 2.700 ευρώ