Ο Τραμπ μιλάει για συμφωνία για τη Γάζα στο τελικό στάδιο – «Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη», λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να προωθήσει το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αν και φάνηκε λιγότερο αισιόδοξος από τον Αμερικανό ηγέτη, ο οποίος ώρες νωρίτερα ισχυρίστηκε ότι υπάρχει «πραγματική ευκαιρία για μεγαλείο» στη Μέση Ανατολή.
Το όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα παρουσιάστηκε στους Άραβες ηγέτες την περασμένη εβδομάδα ως σχέδιο 21 σημείων.
Ο πρόεδρος ακούγεται ολοένα και πιο αισιόδοξος για τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου του τις τελευταίες ημέρες και το πρωί της Κυριακής δήλωσε στο Truth Social ότι υπάρχει πραγματική ευκαιρία για ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.
«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.
Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων.
Αλλά όταν μίλησε στο Fox News αργότερα την ίδια ημέρα, ο Νετανιάχου φάνηκε πιο επιφυλακτικός.
«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», δήλωσε στο δίκτυο. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, αυτή τη στιγμή».
«Ελπίζω να τα καταφέρουμε, επειδή θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, θέλουμε να απαλλαγούμε από την κυριαρχία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και τους Ισραηλινούς, και για ολόκληρη την περιοχή», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
‘FREE OUR HOSTAGES’: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 21-point peace plan for ending the Gaza war ahead of his meeting with President Trump at the White House on Monday. pic.twitter.com/J6owLMcIk0
— Fox News (@FoxNews) September 28, 2025
Ο Τραμπ, επίσης, αναγνώρισε ότι η συμφωνία δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, λέγοντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios και στο ισραηλινό Channel 12 αργότερα την Κυριακή ότι οι συνομιλίες βρίσκονται «στο τελικό τους στάδιο» και εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός των επόμενων δύο ημερών, μετά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.
Δηλώσεις Τραμπ στο Axios
Όπως σημειώνει το Axioς, σε εξέλιξη είναι η πιο σημαντική μέχρι σήμερα προσπάθεια να δοθεί τέλος στον πόλεμο, στον οποίο έχουν σκοτωθεί πάνω από 66.000 Παλαιστίνιοι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς.
«Όλοι έχουν ενωθεί για να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την ολοκληρώσουμε», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σε τηλεφωνική συνέντευξη, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν εξαιρετικές στη συνεργασία για αυτό, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. Η Χαμάς τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο».
«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Νετανιάχου.
Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το σχέδιο δεν στοχεύει μόνο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά και στο άνοιγμα του δρόμου για μια ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη. «Αν το πετύχουμε, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή», είπε. «Θα είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».
Σύμφωνα με τον Ραβίντ στο Channel 12, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να οριστικοποιηθεί η συμφωνία στη συνάντηση της Δευτέρας και να ανακοινωθεί την ίδια ημέρα ή την επόμενη.
Οι βασικές αρχές του «σχεδίου 21 σημείων»
Οι κεντρικές αρχές της πρότασης Τραμπ περιλαμβάνουν:
– Την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων.
– Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.
– Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.
– Μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.
– Δημιουργία δύναμης ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.
– Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής.
– Κάποιας μορφής εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.
Ο Τραμπ ζήτησε από τους ηγέτες και τους ανώτερους αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, που μετείχαν στη συνάντηση, τη στήριξή τους στις βασικές αυτές αρχές και τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στο σχέδιο μετά τον πόλεμο.
Οι όροι των Αράβων ηγετών
Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Άραβες ηγέτες έθεσαν συγκεκριμένους όρους για να στηρίξουν το σχέδιο:
– Το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.
– Το Ισραήλ να μην καταλάβει εδάφη στη Γάζα.
– Το Ισραήλ να μην χτίσει οικισμούς στη Γάζα.
– Να σταματήσει η υπονόμευση του καθεστώτος στο Τέμενος Αλ-Ακσά.
– Να αυξηθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.
Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαβεβαίωσε τους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης.
Ειδήσεις σήμερα:
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της – «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Επιμέλεια: Μιχάλης Μουσελίμης