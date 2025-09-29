Ο Τραμπ μιλάει για συμφωνία για τη Γάζα στο τελικό στάδιο – «Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη», λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να προωθήσει το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αν και φάνηκε λιγότερο αισιόδοξος από τον Αμερικανό ηγέτη, ο οποίος ώρες νωρίτερα ισχυρίστηκε ότι υπάρχει «πραγματική ευκαιρία για μεγαλείο» στη Μέση Ανατολή.

Το όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα παρουσιάστηκε στους Άραβες ηγέτες την περασμένη εβδομάδα ως σχέδιο 21 σημείων.

Ο πρόεδρος ακούγεται ολοένα και πιο αισιόδοξος για τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου του τις τελευταίες ημέρες και το πρωί της Κυριακής δήλωσε στο Truth Social ότι υπάρχει πραγματική ευκαιρία για ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων.

Αλλά όταν μίλησε στο Fox News αργότερα την ίδια ημέρα, ο Νετανιάχου φάνηκε πιο επιφυλακτικός.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», δήλωσε στο δίκτυο. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, αυτή τη στιγμή».

«Ελπίζω να τα καταφέρουμε, επειδή θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, θέλουμε να απαλλαγούμε από την κυριαρχία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και τους Ισραηλινούς, και για ολόκληρη την περιοχή», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.