Ο-Φλωρίδης-θα-παρουσιάσει-στο-Συμβούλιο-Ευρώπης-τη-φιλική-προς-τα-παιδιά-Δικαιοσύνη

Η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης στις 28 Ιανουαρίου 2026 θα παρουσιάσει στις λοιπές 45 χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης το κοινό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης για τη φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη (πρόγραμμα REΑ:MIND).

Όπως τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσίαση του προγράμματος REΑ:MIND, «είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς στο υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί η χώρα μας, επελέγη ανάμεσα στις τρεις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης που ανέλαβαν αυτό τον τομέα, να οργανώσουν την φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη, να οργανώσουν καινοτόμες δράσεις».

Όπως ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, «νομοθετήσαμε ήδη δυο μέτρα τα οποία κρίθηκαν πρωτοποριακά και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για το Συμβούλιο της Ευρώπης, τις 46 χώρες, που ήταν η δυνατότητα επιβολής από το δικαστήριο ανηλίκων, αναμορφωτικών μέτρων της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, και αυτό ήδη εξελίσσεται μετά από μια προγραμματική συμφωνία που υπογράψαμε με το υπουργείο Αθλητισμού, και την δυνατότητα να επιβάλλονται αναμορφωτικά μέτρα που αφορούν συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, μια προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε με το υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό το πρόγραμμα εξελίσσεται πάρα πολύ καλά».

Σε άλλο σημείο ο υπουργός Δικαιοσύνης, επισήμανε ότι «το πρόγραμμα REΑ:MIND θα βοηθήσει τους ανήλικους παραβάτες να μπορέσουν να ξεφύγουν από το πεδίο της παραβατικότητας, να μην εξελιχθούν εκεί, να αντιληφθούν ότι ο δρόμος είναι άλλος, και βεβαίως να επανενταχθούν ξανά σε μια ζωή που θα τους οδηγήσει μπροστά».

Δηλαδή, συνέχισε ο κ. Φλωρίδης, «δημιουργούνται ελπίδες, ότι πέρα και έξω από τα κλασσικά συστήματα, των αναμορφωτικών μέτρων, κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε».

Κλείνοντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης, δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που το πρόγραμμα αυτό θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης στις 28 Ιανουαρίου 2026 και τον Μάιο του 2026 θα φιλοξενήσουμε εδώ μια κοινή εκδήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παρουσιάσουμε την προσέγγιση της Ελλάδας, όχι στην θεωρία αλλά στην πράξη, για το πως μπορεί να οργανωθεί καλύτερα η φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη».

Τζαβέλλας: Φάρμακο στον ανήλικο που αρχίσει να νοσεί

Από την πλευρά του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αναφερόμενος στα μέτρα του προγράμματος REΑ:MIND, τόνισε ότι «αυτά θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα φάρμακο για τον ανήλικο ο οποίος έχει αρχίσει να νοσεί, να νοσεί από την παραβατικότητα».

Παράλληλα, ο κ. Τζαβέλλας κάνοντας αναφορά στο πρόγραμμα επισήμανε ότι «είναι μείζονος σημασίας καθώς αγγίζει ευαίσθητες κοινωνικές ισορροπίες και σχετίζεται άμεσα με το μέλλον των παιδιών και των νέων μας μέσα στο σημερινό περιβάλλον που απασχολεί και προβληματίζει όλους μας» και προσέθεσε:

«Είναι δεδομένο ότι η κοινωνία οφείλει να βλέπει τον ανήλικο που έχει παραβεί το νόμο όχι μόνο υπό το πρίσμα της ευθύνης αλλά και κυρίως μέσα από τον φακό της καθοδήγησης, της στήριξης και της παροχής της δυνατότητα για ένα νέο δρόμο ζωής».

Παράλληλα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ανέφερε: «Τα αναμορφωτικά μέτρα δεν είναι τιμωρία αλλά μια ευκαιρία. Ευκαιρία να αναδειχθούν θετικά πρότυπα να αναπτυχθούν δεξιότητες, να ενισχυθεί η αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και να χτιστούν γέφυρες επανένταξης και εμπιστοσύνης.

Η σημερινή εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει καινοτόμες δράσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο διεύρυνσης των αναμορφωτικών μέτρων και είναι ευτύχημα που ο Ποινικός μας Κώδικας στο άρθρο 122, με ευρεία διατύπωση, επιτρέπει την χρήση αναμορφωτικών μέτρων ακόμη και περισσοτέρων του ενός σε κάθε περίπτωση ούτος ώστε τα μέτρα αυτά, μετά από σκέψη να μπορέσουν να αποτελέσουν ένα φάρμακο για τον ανήλικο ο οποίος έχει αρχίσει να νοσεί. Να νοσεί από την παραβατικότητα.

Θεωρώ λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να αποβλέπουν και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ομαλή πορεία του ανηλίκου, προς την υπευθυνότητα και την κοινωνική ωριμότητα μέσα από τον ειλικρινή διάλογο των θεσμών, των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των κοινωνικών λειτουργών και των γονέων.