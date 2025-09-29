Παπασταύρου-για-chevron:-Δεν-έχουμε-να-συζητήσουμε-τίποτα-με-την-Τουρκία

«Αναφορικά με τη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, όπως είπε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Wall Street Journal. Δηλαδή, καζάν καζάν γιοκ για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν είναι για μοίρασμα», τόνισε μεταξύ άλλων σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με τους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού.

«Προφανώς υπάρχουν σημεία κοινού ενδιαφέροντος με την Τουρκία, που με εποικοδομητικό τρόπο και όχι με απειλές, μπορούμε να συζητάμε. Για παράδειγμα, τον τουρισμό», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η οικονομική και πολιτική σταθερότητα της Ελλάδας, η στρατηγική της θέση, καθώς και οι υποδομές που διαθέτει είναι στοιχεία που συνηγορούν και ενισχύουν τον ρόλο της ως σημαντικού ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στρατηγικού ενεργειακού ετέρου των ΗΠΑ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στην χώρα μας το συνέδριο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), στο οποίο θα συμμετάσχει ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, σε συνέχεια της επίσκεψης του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, κ. Doug Burgum.

«Ο κ. Burgum, Υπερυπουργός της Κυβέρνησης Τραμπ, επέλεξε ως πρώτη χώρα που επισκέπτεται την Ελλάδα. Άρα, νομίζω αυτό στέλνει από μόνο του ένα μήνυμα. Έρχεται και ο Υπουργός Ενέργειας και δεν έρχεται μόνος του. Θα έχουμε εδώ πάνω από 20 Υπουργούς από διαφορετικές χώρες και 400 εκπροσώπους κυβερνήσεων και εταιρειών. Η Ελλάδα γίνεται στην πράξη ένας ενεργειακός κόμβος και για την Ευρώπη και για την Αμερική.»

Όσον αφορά στη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό υδρογονανθράκων που διεξάγει η Ελλάδα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, η οποία, όταν ξεκινήσουν οι έρευνες και εφόσον αποδειχθεί ότι πράγματι υπάρχουν κοιτάσματα προς εμπορική αξιοποίηση, θα οδηγήσει την πατρίδα μας στο να αλλάξει επίπεδο, τόσο οικονομικά όσο και ενεργειακά.

«Εάν οι έρευνες είναι επιτυχείς, δεν θα εισάγουμε πλέον φυσικό αέριο, θα έχουμε φθηνότερες τιμές ενέργειας τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν και την ανταγωνιστικότητά τους. Η χώρα μας θα αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ελληνίδων θα βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό», ανέφερε ο ίδιος.

Παράλληλα τόνισε ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί το επιστέγασμα 15ετούς προσπάθειας, ωστόσο η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την υλοποίησε, μεγαλώνοντας και ενισχύοντας την Ελλάδα, κάνοντας πράξη τον σχεδιασμό. Δίνοντας το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, επεσήμανε ότι η συμφωνία θα κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συμβούλιο μέσα στον Νοέμβριο, ώστε μετά να πάει στην Βουλή προς επικύρωση και στις αρχές του 2026 να ξεκινήσουν οι σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες, οι οποίες θα χρειαστούν 2 με 3 χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Τέλος, σχολιάζοντας την σύμπραξη του Ομίλου ΑΝΤ1 με το Atlantic Council, την ισχυρότερη δεξαμενή σκέψης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία εγκαινιάστηκε στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεχάρη τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι είναι μια συνεργασία που φέρνει κοντά την Ευρώπη με τις χώρες του Κόλπου.

«Είναι μια πρωτοβουλία καθοριστική, για τη σταθερότητα της περιοχής, για την οικονομική ανάπτυξη και για την ενεργειακή μας αυτάρκεια. Οι χώρες του Κόλπου αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή, έχουν πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο, είναι στο δρόμο από την Ινδία για την Ευρώπη και άρα η ενίσχυση της στενής συνεργασίας της Ευρώπης με τις χώρες του Κόλπου είναι πρωταρχικής σημασίας. Η χώρα μας, είναι παραδοσιακά σημείο επαφής μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, σταυροδρόμι πολιτισμών και εμπορικών δρόμων. Νομίζω ότι θα προκύψουν πολύ θετικά αποτελέσματα από τη συνεργασία αυτή», κατέληξε.



