Πιερρακάκης: Tρεις βελτιώσεις στις φοροαπαλλαγές για τα ενοίκια – Τι κερδίζουν πολύτεκνοι και ένστολοι

Ο ΥΠΕΘΟ προανήγγειλε, επίσης, νομοσχέδιο για την αξιοποίηση 2.000 αδρανών ιδρυμάτων και 7.000 σχολαζουσών κληρονομιών.

Τρεις βελτιώσεις που προωθούνται στο πακέτο που ανακοινώθηκε στην ΔΕΘ για τις φοροαπαλλαγές στα ενοίκια, προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Συγκεκριμένα, προανήγγειλε τρεις βελτιώσεις στο καθεστώς απαλλαγής για πολίτες που αποφασίζουν να νοικιάσουν τα σπίτια τους. Οι τρεις βελτιώσεις αφορούν στους πολύτεκνους, τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς και τους ενστόλους, αλλά και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα καλύπτονται κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι να βρουν νέο ενοικιαστή.

«Θα γίνουν προσθήκες σε ό,τι αφορά τις τριετίες απαλλαγής στον φόρο ενοικίου, θα είναι τρεις οι αλλαγές που θα γίνουν. Το πρώτο έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες. Η φοροαπαλλαγή ίσχυε μέχρι τα 120 τ.μ. Αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά από το τρίτο παιδί και μετά κ.ο.κ.», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, το δεύτερο μέτρο αφορά εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, στρατιωτικούς οι οποίοι στους χώρους παραμονής τους συχνά δεν έχουν ορίζοντα τριετούς παραμονής. Για τη περίπτωση αυτή, θα δίνεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα για εξάμηνο συμβόλαιο «για να μην υπάρχει αντικίνητρο στον ιδιοκτήτη να νοικιάσει το ακίνητο».

Τρίτον, δίνεται μία δεύτερη εφάπαξ ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να βρουν άλλον ενοικιαστή εντός τριών μηνών ώστε να μην χάσουν την φοροαπαλλαγή σε περίπτωση που εκείνος αποχωρήσει πριν λήξει το συμβόλαιο.

Αν ένας ιδιοκτήτης βρει έναν εκπαιδευτικό, νοσηλευτή, θα του δίδεται περιθώριο για επιπλέον 6 μήνες για να βρει άλλο ενοικιαστή, χωρίς να χάσει την απαλλαγή.

Ποιο ήταν το αρχικό μέτρο: Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, επεκτάθηκε η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες (που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη) οι οποίες θα μισθώνονται σε μακροχρόνια μίσθωση έως τέλος του 2026. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 13 εκατ. ευρώ για το 2026 και 22 εκατ. ευρώ για το 2027. Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος από ακίνητα για τρία χρόνια αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. που είτε ήταν κενές είτε χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση και στη συνέχεια μισθώνονται για τουλάχιστον τρία έτη, με συμβόλαια που υπογράφονται από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Περί της σταδιακής κατάργησης ΕΝΦΙΑ για πληθυσμό έως 1500 κατοίκους υπογράμμισε ότι ειδικά για την Βρύσσα Έβρου θα πάει στους 1.700 κατοίκους. Επίσης, επισήμανε, πως μέσα στην εβδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία μια πλατφόρμα, μέσα από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν τι κερδίζουν, βάζοντας τα στοιχεία τους. «Πρακτικά ο κόσμος θα δει την εφαρμογή των νέων μέτρων με το νέο έτος, όταν, ειδικά οι μισθωτοί θα δουν την αύξηση στον μισθό τους», σημείωσε.

Εξάλλου, ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε νομοσχέδιο για την αξιοποίηση 2.000 αδρανών ιδρυμάτων και 7.000 σχολαζουσών κληρονομιών. Θα υπάρξουν ψηφιακά μέσα για την καταγραφή των ακινήτων αυτών και ένα νέο ίδρυμα-ομπρέλα για όλα αυτά, σημείωσε.