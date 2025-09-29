Πόθεν-Έσχες:-Τα-εισοδήματα-της-Ζωής-Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει:

Έσοδα: 102.553 ευρώ (2023: 41.504 ευρώ).

Μετοχές/Ομόλογα: 121 ευρώ (2023: 99 ευρώ).

Θυρίδες: Δεν διαθέτει.

Καταθέσεις: 4.355 ευρώ (2023: 20.293 ευρώ)

Ακίνητα: 8 εγγραφές στην Αιδηψό Ευβοίας και την Αγία Παρασκευή Αττικής, εκ των οποίων ένα ισόγειο διαμέρισμα 159 τμ στην Αιδηψό και ένα διαμέρισμα 5ου ορόφου 111 τμ στην Αγία Παρασκευή.

Οχήματα: 1 ΙΧ 1.595 κε.

Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: Το 50% στη δικηγορική εταιρεία με τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο.

Δάνεια: 1.952 ευρώ (2023: 9.651,83 ευρώ).

Σε παρένθεση είναι η δήλωση Πόθεν Έσχες του 2023/χρήση 2022.

