Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα έτη 2024 και 2023
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει:
- Έσοδα: 102.553 ευρώ (2023: 41.504 ευρώ).
- Μετοχές/Ομόλογα: 121 ευρώ (2023: 99 ευρώ).
- Θυρίδες: Δεν διαθέτει.
- Καταθέσεις: 4.355 ευρώ (2023: 20.293 ευρώ)
- Ακίνητα: 8 εγγραφές στην Αιδηψό Ευβοίας και την Αγία Παρασκευή Αττικής, εκ των οποίων ένα ισόγειο διαμέρισμα 159 τμ στην Αιδηψό και ένα διαμέρισμα 5ου ορόφου 111 τμ στην Αγία Παρασκευή.
- Οχήματα: 1 ΙΧ 1.595 κε.
- Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: Το 50% στη δικηγορική εταιρεία με τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο.
- Δάνεια: 1.952 ευρώ (2023: 9.651,83 ευρώ).
Σε παρένθεση είναι η δήλωση Πόθεν Έσχες του 2023/χρήση 2022.
