Πόθεν-Έσχες:-Τα-εισοδήματα-του-Αλέξη-Χαρίτση

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει:

Έσοδα : 72.897 ευρώ (2023: 85.159 ευρώ)

: 72.897 ευρώ (2023: 85.159 ευρώ) Μετοχές/Ομόλογα : 85.959 ευρώ (2023: 67.143 ευρώ)

: 85.959 ευρώ (2023: 67.143 ευρώ) Θυρίδες : δεν διαθέτει

: δεν διαθέτει Καταθέσεις : 136.481 ευρώ (2023: 164.468 ευρώ)

: 136.481 ευρώ (2023: 164.468 ευρώ) Ακίνητα : 2 εγγραφές (καταστήματα) στη Μεσσηνία

: 2 εγγραφές (καταστήματα) στη Μεσσηνία Οχήματα : Κανένα (2023: το 33% ενός ΙΧ 796κε)

: Κανένα (2023: το 33% ενός ΙΧ 796κε) Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις.

Δάνεια: πιστωτικές κάρτες οφειλή 780 ευρώ (2023: 171 ευρώ)

Σημειώνεται πως σε παρένθεση είναι η δήλωση του 2023/χρήση 2022.

