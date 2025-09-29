Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, September 29

    Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα του Νίκου Ανδρουλάκη

    Πολιτική
    Πόθεν-Έσχες:-Τα-εισοδήματα-του-Νίκου-Ανδρουλάκη
    Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα του Νίκου Ανδρουλάκη

    Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για τα οικονομικά έτη 2024 (χρήση 2023) και 2023 (χρήση 2022), δηλώνει: 

    Για το έτος 2024: Συνολικό καθαρό εισόδημα ύψους: 128.603. 81 ευρώ (Από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα πρόσθετες αμοιβές κλπ).

    Το 2023 το συνολικό εισόδημα ήταν, 135.627,96 ευρώ.

    Οι συνολικές καταθέσεις για το 2024 ήταν: 1.076.358,61 ευρώ (Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα).

    Το 2023 οι συνολικές καταθέσεις ήταν ύψους, 855.039,07 ευρώ.

    Ακίνητα: 16 εγγραφές σε Κρήτη και Αθήνα χωρίς να υπάρχει καμία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

    Δηλώνει συμμέτοχος στην: Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ όπως και το 2023, χωρίς καμία μεταβολή.

    Οχήματα: 1 ΙΧ.

    Καμία δανειακή υποχρέωση.

    - -

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com