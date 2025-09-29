Close Menu
    Monday, September 29

    Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

    Πολιτική
    Του Γιάννη Ανυφαντή

    Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, πόθεν έσχες, των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

    Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί για το έτος 2024 (χρήση 2023). 

    Κυριάκος Μητσοτάκης – Πρωθυπουργός

    Εισόδημα: 70.456 ευρώ
    Μετοχές / Ομόλογα 508.859 ευρώ και 20.479 δολάρια
    Καταθέσεις: 110.668 ευρώ και 445 δολάρια
    Ακίνητα: 26 εγγραφές σε Κρήτη – Γιάννενα – Κυκλάδες
    Οχήματα: 2
    Συμμετοχή σε μια επιχείρηση: ΚΗΡΥΞ ΑΕ
    Δάνεια: 160.560 ευρώ

    Νίκος Ανδρουλάκης – Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ

    Εισόδημα: 128.640 ευρώ
    Καταθέσεις 1.076.358 ευρώ
    Ακίνητα: 16 εγγραφές σε Κρήτη και Αθήνα
    Οχήματα: 1 ΙΧ
    Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: 2, ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ και «ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ»

    Σωκράτης Φάμελλος – Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ

    Εισόδημα: 72.505 ευρώ
    Καταθέσεις: 57.838 ευρώ
    Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Θεσσαλονίκη – Ηλεία – Κυκλάδες
    Οχήματα: 1 ΙΧ
    Συμμετοχές σε μια επιχείρηση «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ»
    Δάνεια: 52.401 ευρώ

    Δημήτρης Κουτσούμπας – ΓΓ ΚΚΕ

    Εισόδημα: 66.157 ευρώ
    Καταθέσεις: 10.684 ευρώ
    Ακίνητα: 2 διαμερίσματα στη Φθιώτιδα

    Κυριάκος Βελόπουλος – Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης

    Εισόδημα: 60.640
    Μετοχές / Ομόλογα: 15.016 ευρώ
    Καταθέσεις: 268.849 ευρώ
    Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία – Χαλκιδική Πέλλα
    Οχήματα: –
    Συμμετοχή σε μια επιχείρηση «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ»
    Δάνεια: –

    Αλέξης Χαρίτσης – Πρόεδρος Νέας Αριστεράς

    Εισόδημα: 72.897 ευρώ
    Μετοχές / Ομόλογα: 85.959 ευρώ
    Καταθέσεις: 136.481 ευρώ
    Ακίνητα: 2 εγγραφές σε Καλαμάτα
    Οχήματα: –
    Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: –
    Δάνεια: 792 ευρώ

    Δημήτρης Νατσιός – Πρόεδρος ΝΙΚΗ

    Εισόδημα: 22.632 ευρώ
    Καταθέσεις: 1.978 ευρώ
    Ακίνητα: 5 εγγραφές σε Πιερία
    Οχήματα: 1 επιβατικό ΙΧ
    Δάνεια: 107.841 ευρώ

    Ζωή Κωνσταντοπούλου – Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας

    Εισόδημα: 102.553 ευρώ
    Μετοχές / Ομόλογα: 121,76 ευρώ
    Καταθέσεις: 5.355 ευρώ
    Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Αγία Παρασκευή και Αιδηψό
    Οχήματα: 1 ΙΧ
    Συμμετοχή σε μια επιχείρηση «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»
    Δάνεια: 1.952 ευρώ

    Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών έτους 2024 (χρήση 2023)

    Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών έτους 2023 (χρήση 2022)

    - sofokleous10.gr

