Πόθεν-Έσχες:-Τι-δήλωσαν-οι-πολιτικοί-αρχηγοί

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, πόθεν έσχες, των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί για το έτος 2024 (χρήση 2023).

Κυριάκος Μητσοτάκης – Πρωθυπουργός

Εισόδημα: 70.456 ευρώ

Μετοχές / Ομόλογα 508.859 ευρώ και 20.479 δολάρια

Καταθέσεις: 110.668 ευρώ και 445 δολάρια

Ακίνητα: 26 εγγραφές σε Κρήτη – Γιάννενα – Κυκλάδες

Οχήματα: 2

Συμμετοχή σε μια επιχείρηση: ΚΗΡΥΞ ΑΕ

Δάνεια: 160.560 ευρώ

Νίκος Ανδρουλάκης – Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ

Εισόδημα: 128.640 ευρώ

Καταθέσεις 1.076.358 ευρώ

Ακίνητα: 16 εγγραφές σε Κρήτη και Αθήνα

Οχήματα: 1 ΙΧ

Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: 2, ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ και «ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ»

Σωκράτης Φάμελλος – Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ

Εισόδημα: 72.505 ευρώ

Καταθέσεις: 57.838 ευρώ

Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Θεσσαλονίκη – Ηλεία – Κυκλάδες

Οχήματα: 1 ΙΧ

Συμμετοχές σε μια επιχείρηση «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ»

Δάνεια: 52.401 ευρώ

Δημήτρης Κουτσούμπας – ΓΓ ΚΚΕ

Εισόδημα: 66.157 ευρώ

Καταθέσεις: 10.684 ευρώ

Ακίνητα: 2 διαμερίσματα στη Φθιώτιδα

Κυριάκος Βελόπουλος – Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης

Εισόδημα: 60.640

Μετοχές / Ομόλογα: 15.016 ευρώ

Καταθέσεις: 268.849 ευρώ

Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία – Χαλκιδική Πέλλα

Οχήματα: –

Συμμετοχή σε μια επιχείρηση «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ»

Δάνεια: –

Αλέξης Χαρίτσης – Πρόεδρος Νέας Αριστεράς

Εισόδημα: 72.897 ευρώ

Μετοχές / Ομόλογα: 85.959 ευρώ

Καταθέσεις: 136.481 ευρώ

Ακίνητα: 2 εγγραφές σε Καλαμάτα

Οχήματα: –

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: –

Δάνεια: 792 ευρώ

Δημήτρης Νατσιός – Πρόεδρος ΝΙΚΗ

Εισόδημα: 22.632 ευρώ

Καταθέσεις: 1.978 ευρώ

Ακίνητα: 5 εγγραφές σε Πιερία

Οχήματα: 1 επιβατικό ΙΧ

Δάνεια: 107.841 ευρώ

Ζωή Κωνσταντοπούλου – Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας

Εισόδημα: 102.553 ευρώ

Μετοχές / Ομόλογα: 121,76 ευρώ

Καταθέσεις: 5.355 ευρώ

Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Αγία Παρασκευή και Αιδηψό

Οχήματα: 1 ΙΧ

Συμμετοχή σε μια επιχείρηση «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Δάνεια: 1.952 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών έτους 2024 (χρήση 2023)

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών έτους 2023 (χρήση 2022)

