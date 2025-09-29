Close Menu
    Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Δ. Νατσιός

Πολιτική

    Πολιτική
    Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Δ. Νατσιός

    Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

    Έσοδα: 22.632 ευρώ (2023: 20.660 ευρώ)

    Μετοχές: Δεν διαθέτει

    Θυρίδες: Δεν διαθέτει

    Καταθέσεις: 1.978 ευρώ (2023: 524 ευρώ)

    Ακίνητα: 5 εγγραφές στην Πιερία και το Κιλκίς, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 119 τμ 1ου ορόφου στην Πέτρα Πιερίας και ένα διαμέρισμα 145τμ 1ου ορόφου στο Κιλκίς

    Οχήματα: ένα ΙΧ 1248κε

    Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις

    Δάνεια: Οφειλή 107.841 ευρώ (2023: οφειλή: 107.961 ευρώ).

