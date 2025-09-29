Πόθεν Εσχες: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος
Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου για τα έτη 2024 και 2023 – Αναλυτικά τα έσοδα
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:
Έσοδα: 60.640 ευρώ (2023: 199.415 ευρώ)
Μετοχές/Ομόλογα: 15.016 ευρώ (2023: 13.983 ευρώ)
Δύο θυρίδες στη Eurobank
Καταθέσεις: 268.849 ευρώ (2023: 231,128 ευρώ)
Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα, εκ των οποίων μία μονοκατοικία 148τμ στις Μηλιές Μαγνησίας.
Οχήματα: Δεν διαθέτει (2023: εκποίησε ΙΧ 1990κε έναντι 40.000 ευρώ)
Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: Εταίρος στην «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ»
Δάνεια: Δεν έχει οφειλές.
