ΣΒΕ: Η βιομηχανία κεντρικός πυλώνας του νέου αναπτυξιακού μοντέλου

Με τη συμπλήρωση 110 ετών δράσης, συνέπεσε φέτος η γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒ). Στο πλαίσιο των εργασιών της, έγινε αναλυτική παρουσίαση του έργου των τελευταίων 3 ετών και στη συνέχεια, οι αρχαιρεσίες για την επόμενη 3ετία. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με κεντρικό ομιλητή τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Ο απολογισμός του έργου της διοίκησης για την περίοδο 2022-2025 παρουσιάστηκε από την πρόεδρο του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη. Αναφέρθηκε ιδίως στις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες που ανέδειξαν τον ρόλο του ΣΒΕ ως κοινωνικού εταίρου.

Η κα Σαράντη δήλωσε: «Πρώτα απ’ όλα, εκπροσωπούμε δυναμικά την ελληνική βιομηχανία. Παρεμβαίνουμε δημιουργικά και προσπαθούμε να συμβάλουμε ώστε το κράτος να δώσει έμφαση στο ρόλο της βιομηχανίας, ως θεμέλιο της εθνικής μας οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι ώρα να κατανοήσουν όλοι ότι η βιομηχανία μας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα πάνω στον οποίον θα οικοδομηθεί το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της πατρίδας μας».

Η πρόεδρος του ΣΒΕ παρουσίασε και τους στόχους του ΣΒΕ για τα επόμενα χρόνια, οι οποίοι, όπως τόνισε, έχουν τον τίτλο «εξωστρέφεια».

Μετά από την παρουσίαση και των οικονομικών απολογισμών και προϋπολογισμών, διεξήχθησαν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και νέας εξελεγκτικής επιτροπής.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η ανοιχτή συζήτηση με κεντρικό ομιλητή τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Στο επίκεντρο τέθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και η βιομηχανία, καθώς και το πώς οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν την οικονομία της χώρας μας.

Η πρόεδρος του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη, κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση, απευθυνόμενη στον κ. Στουρνάρα σημείωσε: «Έχετε εντοπίσει και εσείς πολύ εύστοχα την ανάγκη της Ελλάδας να αυξήσει την παραγωγικότητά της. Είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε πως η βιομηχανία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η διαμόρφωση μιας νέας Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας, με διακομματική συναίνεση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διασφαλιστούν η στρατηγική αυτονομία, η οικονομική ανθεκτικότητα και η τεχνολογική πρόοδος της πατρίδας μας».

Παίρνοντας τον λόγο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε: «H αξιοποίηση των περιφερειακών δυνατοτήτων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακή πορεία. Οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, επωφελούμενες από τη στρατηγική τους θέση ως πύλης της Ε.Ε. προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη, στην απασχόληση και στην ενίσχυση της περιφερειακής παραγωγικής βάσης.

Η συγκυρία για την Ελλάδα ενέχει σημαντικές προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες, και απαιτεί σταθερή προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις και στο νέο παραγωγικό πρότυπο. Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η έμπρακτη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μπορούν να μετατρέψουν τη δυναμική ανάκαμψη σε μακροχρόνια πρόοδο με ουσιαστικά οφέλη για τις επόμενες γενιές».

Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος εξελέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο για την επόμενη τριετία.

Από τις αρχαιρεσίες εξελέγησαν για το διοικητικό συμβούλιο κατά αλφαβητική σειρά: