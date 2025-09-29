Σκιές, αλυσοπρίονα και ντουλάπες κλονίζουν τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τα έγγραφα που «καίνε» την Τυχεροπούλου

Βαρύτατες σκιές που κλονίζουν την αξιοπιστία της δικογραφίας που έχει διαβιβάσει στην Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αναδεικνύουν νέους πρωταγωνιστές στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι πρώτες μαρτυρικές καταθέσεις που συλλέγει η εξεταστική επιτροπή που ερευνά τις διαχρονικές παθογένειες του μηχανισμού καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2022-2025 καταθέτοντας την Τετάρτη ενώπιον των μελών της εξεταστικής προχώρησε σε βαρύτατες καταγγελίες για την δράση της πρώην διευθύντριας του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου η οποία σήμερα λειτουργεί ως «καθοδηγητής» των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να ανοίξει με αλυσοπρίονο υπηρεσιακό ντουλάπι για να εντοπίσει σειρά εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν ότι η πρώην διευθύντρια έκανε αποδεκτές προσφυγές που είχαν καταθέσει κάτοχοι παράνομων ΑΦΜ προκειμένου να τους καταβληθούν επιδοτήσεις παρά το γεγονός ότι είχε διαπιστωθεί από ελέγχους ότι δεν τις δικαιούνταν. Ο κ. Μπαμπασίδης είπε ότι μεταξύ των δικαιούχων που έτυχαν της παράνομης και ευνοϊκής μεταχείρισης από την κυρία Τυχεροπούλου ήταν και η 73χρονη από την Κοζάνη η οποία εισέπραξε 800.000 ευρώ χωρίς να έχει στρέμμα βοσκότοπου στην κατοχή της.

Μέσω του ίδιο παράνομου μηχανισμού – σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα – πληρώθηκαν συνολικά 13 δικαιούχοι οι περισσότεροι εκ των οποίων εντοπίστηκαν πρόσφατα από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ και της ΑΑΔΕ με αποτέλεσμα να δεσμευτούν οι περιουσίες τους.

Ο επίμαχος διάλογος σύμφωνα με τα πρακτικά της επιτροπής έχει ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ (Μάρτυς): Πολύ ωραία. Επειδή είπατε για δημοσιεύματα, έχετε ακούσει σε δημοσιεύματα για μια εβδομηντατριάχρονη που είχε 800.000 επιδότηση στην περιοχή της Κοζάνης; Το έχετε ακούσει;

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν σας ρωτάω αυτό ούτε το θέλω αυτό.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ (Μάρτυς): Σας απαντώ, λοιπόν. Μέσα σε αυτήν την ντουλάπα υπήρχε αυτή η παράνομη ιεραρχική πράξη της εν λόγω, η οποία έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις 800.000 με δηλωμένα 1.006 τεμάχια ενώ η ίδια είχε 56…

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αυτό ήταν το προανακριτικό υλικό που λάβατε γνώση;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ (Μάρτυς): Ναι. Αυτό και το οποίο […] Και επιπλέον, είπατε κάτι που είναι πολύ σοβαρό, είμαι δικηγόρος και πρέπει να το απαντήσω αυτό, ότι παρενέβην σε προανακριτικό υλικό. Ο Πρόεδρος μπορεί να κάνει έλεγχο σε οποιοδήποτε ερμάριο. Αν μέσα έχει ναρκωτικά ή όπλα, δεν θα πάει ο Πρόεδρος να δει τι έχει; Ζητήθηκε, λοιπόν, εφόσον αποδεσμεύτηκε από την ευθύνη της διεύθυνσης η κυρία διευθύντρια, να παραδώσει στον επόμενο το ερμάριο. Και δεν το παρέδιδε. Το κλείδωσε. Στείλαμε εξώδικο και της ζητήσαμε «ελάτε, να ανοίξετε το ερμάριο. Πρέπει να παραδώσετε». Θέλετε να σας δείξω με την τεχνολογία με πόσα αλυσοπρίονα κόπηκαν οι κλειδαριές; Από πού και ως πού; Κανένας δεν έχει δικαίωμα σε κανένα ερμάριο να ασκήσει τα διοικητικά του…

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Πάω στην επόμενη ερώτηση.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ (Μάρτυς): Εκεί λοιπόν, μέσα… Όχι, θα το πω αυτό!

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Πήρα την απάντηση.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ (Μάρτυς): Θέλετε, δεν θέλετε θα το πω αυτό.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Την πήρα την απάντηση.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ (Μάρτυς): Αυτό θέλετε, δεν θέλετε θα το πω. Μέσα στη ντουλάπα βρέθηκαν, οι οποίες έφυγαν με αναφορά στην Εισαγγελία, δεκατρείς ιεραρχικές προσφυγές, μία εκ των οποίων ήταν όπως σας είπα η εβδομηντατριάχρονη, κάποιοι άλλοι, μια οικογένεια που έμαθα πάλι από τα μέσα ότι κι αυτοί είχαν θέμα και δεσμεύτηκε η περιουσία τους, οι οποίες γίνονταν αποδεκτές όχι με νόμιμες διαδικασίες. Και τελειώνω. Όλα αυτά έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Εγώ είχα ενημερώσει με παράσταση για το τι συμβαίνει και το Υπουργείο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Σε άλλο σημείο της κατέθεσής του επανέλαβε:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ (Μάρτυς): Κάποια δεν ήταν σε κανέναν θάλαμο του πρωτόκολλου -για να μην πω διπλό, σε κανένα πρωτόκολλο- και ήταν τα πιο ύποπτα. Αυτές οι ιεραρχικές οι οποίες έγιναν αποδεκτές χωρίς να το εισηγείται η υπηρεσία -είχε λήξει η εκδίκαση, είχε τελεσιδικήσει η εκδίκαση, είχαν καταχωρηθεί αποτελέσματα ελέγχου από τις περιφερειακές- αυτές έπρεπε να εξαιρεθούν και αναζητηθούν αχρεώστητα. Είχαν βγει αχρεώστητα σε κάποιες από αυτές…

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ: Και δεν πρωτοκολλούνταν.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ (Μάρτυς): Σε κάποιες από αυτές 200 χιλιάδες, 242 χιλιάδες. Είναι η κυρία που είπαμε και όχι μόνο. Και αντί να τραβηχτούν 242 χιλιάδες, κάποιοι που ανέφερα αποδέχτηκαν αυτές τις ιεραρχικές, κλειδώθηκαν μέσα και αντί να τραβήξουμε τα αχρεώστητα τους πληρώσαμε κιόλας άλλα τόσα.

Έγγραφα «φωτιά»

Σε αντίστοιχες καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας της κυρίας Τυχεροπούλου είχε προχωρήσει την περασμένη Τρίτη και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας. Ο έμπειρος συνταξιούχος δικαστικός υποστήριξε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επέλεξε να συνεργαστεί και να στηρίξει τις έρευνες της σε διευθυντικό στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ (σ.σ. Τυχεροπούλου) το οποίο βαρύνεται – όπως είπε – με σοβαρά ποινικά αδικήματα. Ο κρίσιμος μάρτυρας κατέθεσε μάλιστα συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία αποκαλύπτει σήμερα το thetimes|-.gr τα οποία αποδεικνύουν – όπως είπε – τους ισχυρισούς του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαλάτας σε εμπιστευτικό απαντητικό έγγραφο που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στις 29.4.2025 καταγράφει τους λόγους για τους οποίους η κυρία Τυχεροπούλου όχι μόνο δεν έπρεπε να αποσπασθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες, αλλά έπρεπε να καταστεί η ίδια ελεγχόμενη για σωρεία παραβάσεων. Είχε προηγηθεί έγγραφη επιστολή του κ. Τσιάρα (25.4.2025) με την οποία ενημέρωνε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τον καλούσε να εξετάσει «εάν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις για την απόσπαση» της κυρίας Τυχεροπούλου επισημαίνοντας πως «την υποχρέωση που έχουμε έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να συνδράμουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις έρευνες τους, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα τους».

Στην απάντηση του ο κ. Σαλάτας επισημαίνει αρχικά πως η κυρία Τυχεροπούλου «δεν έχει τα απαιτούμενα εκ του νόμου προσόντα για την κάλυψη της θέσεως του Ειδικού Επιστήμονα, που αιτείται από εσάς ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, να συνηγορήσετε προς τούτο» (σ.σ. απαιτείται πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών ενώ η κα Τυχεροπούλου διέθετε πτυχίο ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας).

Στην συνέχεια ο κ. Σαλάτας υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος δεν διέθετε ούτε τα ουσιαστικά προσόντα αξιοπιστίας. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από το καλοκαίρι του 2022 ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Σημανδράκος τοποθέτησε την κυρία Τυχεροπούλου προϊσταμένη σε δύο διευθύνσεων.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της σκανδαλώδους παντοδυναμίας της κυρίας Τυχεροπούλου που της προσέφερε αφειδώς ο πρώην πρόεδρος κ. Σημανδράκος, ο Οργανισμός άρχισε να πνέει τα ολίσθια, να γίνονται αλλοπρόσαλλες πληρωμές χωρίς σχεδόν κανέναν έλεγχο, να καταρρεύσει το πληροφοριακό σύστημα και να εισέλθουμε πλέον στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία βεβαίως με την σειρά της, όπως άλλωστε ήταν υποχρεωμένη να μας επιβάλλει έκτοτε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως Δημοσιονομικές Διορθώσεις» σημειώνει στην επιστολή του για να προσθέσει αμέσως μετά πως για τα πεπραγμένα της κυρίαςς Τυχεροπούλου έχει ενημερώσει αναλυτικά τους ευρωπαίους εισαγγελείς σε 3 συναντήσεις.

«Η επιμονή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παρά την εμφανή έλλειψη των προσόντων, που απαιτούνται και την ανάληψη της θέσεως της Ειδικής Επιστήμονος από την κυρία Τυχεροπούλου, υποδηλώνει σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αγνόησε παντελώς τα λεγόμενα μου, ότι δηλαδή η ανωτέρω υπάλληλος ελέγχεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και απο Εισαγγελικές Αρχές για σοβαρές υποθέσεις ποινικού αλλά και πειθαρχικού ενδιαφέροντος. Αυτηή επιμονή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τη θεσμική ιδιότητα της οποίας τιμώ ανεπιφυλάκτως, αφενός μεν με εκπλήσσει δυσάρεστα και αφετέρου με αναγκάζει από μια πρόχειρη έρευνα, που έκανα κ. Υπουργέ, να σας παραθέσω, τιμώντας απολύτως την θεμελιώδη αρχή του ποινικού μας δικαίου δηλαδή του τεκμηρίου της αθωότητας, ότι η κυρία Τυχεροπούλου ελέγχεται για τις παρακάτω πράξεις: