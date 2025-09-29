Τα διαμάντια και το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» – Η πιο ασφαλής επένδυση σε δύσκολους καιρούς, αν δεν έχετε χρυσό

Άοπλοι και παγιδευμένοι σε ένα υπόγειο, οι Ρομανόφ ήταν εύκολος στόχος για τους μπολσεβίκους. Τελικά η δολοφονία τους δεν ήταν τόσο εύκολη. Η ιστορία λέει, πως ο τελευταίος τσάρος και η οικογένειά του είχαν τόσα κοσμήματα ραμμένα στα ρούχα, τις ζώνες και τις φόδρες των κορσέδων τους, που πολλές από τις σφαίρες εξοστρακίζονταν. Τελικά, οι στρατιώτες κατέληξαν στις ξιφολόγχες.

Το «ηθικό δίδαγμα» της ιστορίας; Η συσσώρευση πολύτιμων λίθων δεν αποδίδει πάντα…

«Καταλαβαίνετε τι εννοούμε», αναφέρει η αρθρογράφος του -, Merryn Somerset Webb, που αποδομεί την αξία των διαμαντιών ως ασφαλές οικονομικό καταφύγιο.

Αν και υπήρξαν στιγμές που τα νούμερα επιβεβαίωσαν το αυτοκρατορικό ένστικτο. Έκθεση του 2015 που εξέτασε τις συναλλαγές από το 1999 έως το 2012 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ονομαστικές αποδόσεις για τα λευκά διαμάντια ανέρχονταν σε 8,1% ετησίως και, ως εκ τούτου, είχαν «υπερβεί σημαντικά» τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Αλλά ήταν κάτι προσωρινό.

Η επέλαση των διαμαντιών του εργαστηρίου και η καταστροφή της αγοράς

Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικής ποιότητας διαμάντια που δημιουργούνται στο εργαστήριο έχουν καταστρέψει την αγορά. Οι τιμές έχουν πέσει σε τέτοιο βαθμό που ακόμη κι ένα καθαρό διαμάντι εξόρυξης μπορεί κάλλιστα να αξίζει λιγότερο από το χρυσό δαχτυλίδι στο οποίο έχει τοποθετηθεί.

Καλύτερα μπλε ή ροζ…

Αν θέλετε να μην απογοητευτείτε, μην προσπαθήσετε να πουλήσετε το δαχτυλίδι αρραβώνων της γιαγιάς σας. Αν θέλετε ένα φυσικό, φορητό πολύτιμο αντικείμενο, στις μέρες μας χρειάζεστε ένα έγχρωμο διαμάντι (αύξηση 7,4% ετησίως στην μελέτη του 2015), ίσως μπλε ή ροζ.

Φέτος, ένα γιγαντιαίο μπλε διαμάντι πωλήθηκε για 21,5 εκατομμύρια δολάρια στο Sotheby’s και ένα γιγαντιαίο ροζ για 14 εκατομμύρια δολάρια στο Christie’s. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να φτάσετε τόσο μακριά, τα ρουμπίνια υψηλής ποιότητας (αύξηση 2,1% ετησίως σε πραγματικούς όρους), τα ζαφείρια και μερικές πρόσφατα δημοφιλείς «σπάνιες» πέτρες (όπως οι αλεξανδρίτες) θα κάνουν τη δουλειά.

Το χρυσό είναι παντοτινό

Τώρα, αν αναρωτιέστε για το χρυσό, είναι το περιουσιακό στοιχείο που επιλέγουν οι περισσότεροι για να προστατευθούν από την οικονομική κρίση, με άνοδο άνω του 40% φέτος.

Αλλά κατά πάσα πιθανότητα, δεν είναι αρκετό.

Σε κάθε χώρα, οι επενδυτές έχουν ουσιαστικά τέσσερις επιλογές μεταξύ των εθνικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τον Charles Gave της GaveKal Research: μετοχές, χρυσό, ομόλογα και μετρητά. Τα δύο πρώτα έχουν εγγενή αξία. Τα δύο τελευταία αντλούν την αξία τους από το εθνικό νόμισμα.

Αν αυτό είναι άχρηστο, τότε και αυτά είναι άχρηστα.

Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο»

Επομένως, αν ζείτε σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική που, σύμφωνα με τον Gave, «υποβαθμίζει διαδοχικά την αξία του εθνικού νομίσματος», δεν πρέπει να κατέχετε μετρητά ή ομόλογα, αλλά μονάχα χρυσό και μετοχές, ένα μείγμα που ο ίδιος αποκαλεί «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» (εξαιτίας του μακροχρόνιου ιστορικού υποτίμησης του νομίσματος της χώρας).

Δουλεύει.

Από τα μέσα του 2021, το 10ετές τουρκικό κρατικό ομόλογο έχει χάσει το 93% της αγοραστικής του δύναμης, αλλά τα «τουρκικά χαρτοφυλάκια» έχουν αυξηθεί κατά 20% σε πραγματικές τιμές.

Αν ένας Αμερικανός είχε επενδύσει τον Ιανουάριο του 2020…

Καθώς η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ είναι αποκαρδιωτική, ίσως ήρθε η ώρα οι κάτοικοί τους να επενδύσουν στην λογική του «τουρκικού χαρτοφυλακίου».

Αν κάποιος το είχε κάνει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο του 2020, θα έβλεπε αυξημένη την αξία του χαρτοφυλακίου του κατά 85%. Ένα καλάθι γεμάτο με πολύτιμους λίθους δεν θα έφερνε τέτοια κέρδη.

–