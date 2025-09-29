-

Τον Ιούνιο του 2023 στις εθνικές εκλογές το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ ήταν στο 11,83% πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ που κατακρημνίστηκε και οδηγήθηκε σε αλλαγή ηγεσίας. Ακολούθησαν οι ευρωεκλογές, ένα χρόνο μετά, όπου η Χαριλάου Τρικούπη αύξησε το ποσοστό της στο 12,79% τερμάτισε, όμως και πάλι πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασσελάκη. Τον Οκτώβριο του 2024 ο Νίκος Ανδρουλακης ανανέωσε την εντολή που είχε από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ στην προεδρία του κινήματος και για κάποιο χρονικό διάστημα απέκτησε έναν αέρα που τον έφερνε δημοσκοπικά να βρίσκεται στη ζώνη περίπου του 18%. Τα χαμόγελα, όμως δεν κράτησαν πολύ παρά το γεγονός πως κοινοβουλευτικά πήρε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μέτρησε ούτε το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή κινήθηκε αυστηρά προγραμματικά με ήπιο και μετριοπαθή λόγο που έχει απήχηση στον χώρο του κέντρου.

Στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν να ζουν το «μαρτύριο της σταγόνας», ενώ πριν το καλοκαίρι παρακολουθούσαν την Πλεύση Ελευθερίας να βρίσκεται στις μετρήσεις στη δεύτερη θέση προκαλώντας αρκετή ανησυχία. Αυτές οι ημέρες δείχνουν να έχουν τελειώσει με το κίνημα να βρίσκεται πλέον αρκετά καθαρά μόνο του πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο η ανάκαμψη και η μείωση της «ψαλίδας» από την κυβερνώσα παράταξη δεν λέει να έρθει. Τι δεν πάει καλά στη Χαριλάου Τρικούπη; Με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει διαλυθεί τον Αλέξη Τσίπρα να έχει αποσυρθεί από το καλοκαίρια του 2023 το ΠΑΣΟΚ θα περίμενε κανείς να είναι ο υποδοχέας της λαϊκής δυσαρέσκειας.

Μια σύγκρουση για το ιδεολογικό πλαίσιο και προσανατολισμό φαίνεται να είναι σε εξέλιξη στη Χαριλάου Τρικούπη τη στιγμή που το μόνο που θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα είναι η διάδοση του προγράμματος της ΔΕΘ. Η «μουρμούρα» των τελευταίων ημερών με τις παρεμβάσεις από τους Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλο Γερουλάνο και Χάρη Δούκα ήταν ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί. Τα όργανα έχουν καθυστερήσει να συνεδριάσουν και αυτό θα πρέπει να αλλάξει το επόμενο διάστημα. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου από τη Χίο. Στο «πράσινο στρατόπεδο» είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση αλλαγής της εικόνας. Είχε συζητηθεί πολύ και στο εσωτερικό του το «παρών» στην τροπολογία για το μεταναστευτικό, ή ακόμα και η παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή στο πειθαρχικό με τον Δήμαρχο Αθηναίων να αντιδρά. Πριν τη ΔΕΘ με τις θεματικές ενότητες και τη «μαύρη βίβλο», την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, τη πρόταση για το δημογραφικό, αλλά και με την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος και των παροχών, που όπως υποστηρίζουν είναι πλήρως κοστολογημένες, έδειξαν πως γίνεται μια συγκροτημένη δουλειά. Αυτή η εικόνα πρέπει να συνεχιστεί τονίζουν από την πλευρά της ηγεσίας και όχι να «μπερδεύονται οι γραμμές».

Στη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν πως οι κινήσεις εξωστρέφειας που θα λάβουν χώρα από εδώ και στο εξής, αλλά και η επικοινωνία του προγράμματος θα δώσει αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι πως ο χρόνος μέχρι τις εκλογές λιγοστεύει και το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα οφείλει να αρχίσει να δίνει την εικόνα πως μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Σαφώς και η φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει μια γενική ακινησία στο χώρο της κεντροαριστεράς. Αν στη Χαριλάου Τρικούπη δεν πείσουν πως το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία δύσκολα θα μπορέσουν να ανακάμψει ουσιαστικά. Μελετώντας τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων στο ΠΑΣΟΚ επενδύουν από εδώ και στο εξής στο στοιχείο της έρευνας της Metron Analysis, σύμφωνα με το οποίο το 52% δήλωσε ότι επιθυμεί εκλογές πριν την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας.



