Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 – Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) δηλώνει εισοδήματα 81.369 ευρώ εκ των οποίων τα 11.202 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Το χαρτοφυλάκιο του προέδρου της ΝΔ σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλεια ζωής) τα οποία αποτιμούνται σε περίπου 2.500 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 27.000 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με την μεγαλύτερη κατάθεση να ανέρχεται σε 848.049 ευρώ και οι υπόλοιπες να έχουν μικροποσά.

Το 2022 ο κ. Μητσοτάκης αγόρασε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι καταβάλλοντας 74.558 ευρώ. Σύμφωνα με το “πόθεν έσχες” η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 10.405 ευρώ.

Παράλληλα, διατηρεί ποσοστό κυριότητας 8,33% σε βοσκότοπο της Θερίσου συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ.

Τέλος για το έτος 2022 ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζει οφειλή 7.496 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain

Τα εισοδήματα του έτους για τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ανέρχονται σε 43.050 ευρώ από ακίνητα και 100.000 ευρώ από άλλη πηγή (διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, κλπ)

Το χαρτοφυλάκιο παραμένει σταθερό ενώ στις οι καταθέσεις ξεπερνούν τις 540 χιλ ευρώ και τα 177.305 δολάρια.

Η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη ενώ στις δανειακές υποχρεώσεις εμφανίζεται οφειλή 900.000 προς την Intrum Hellas με υπόλοιπο 819.486 καθώς και υπόλοιπο 31.878 ευρώ από αρχικό δάνειο 68.222 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το οικονομικό έτος 2022

Το πόθεν έσχες για το οικονομικό έτος 2023

Το πόθεν έσχες 2024 (χρήση 2023) του κ. Μητσοτάκη εμφανίζει συνολικά εισοδήματα 70.275 ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο του πρωθυπουργού αυξήθηκε με αγορά 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ. Η αγορά πραγματοποιήθηκε απο παλαιότερες αποταμιεύσεις γι αυτό και οι τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν σε περίπου 110.000 ευρώ

Η ακίνητη περιουσία παραμένει σταθερή