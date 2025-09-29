Τράπεζα Κύπρου: Δυνατή μερισματική πολιτική, ισχυρά κεφάλαια

Η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ιστορίες στον τραπεζικό κλάδο, συνδυάζοντας υψηλή κερδοφορία με ισχυρή μερισματική πολιτική. Με κεφαλαιακό πλεόνασμα περίπου 1 δισ. ευρώ, η διοίκηση προγραμματίζει διανομή του 70% των κερδών για τη φετινή χρήση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμα μεγαλύτερα payouts στο μέλλον. Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 22% και δείκτη CET1 πάνω από 20,6%, καθιστά την τράπεζα πρωταγωνιστή σε διανομή αξίας προς τους μετόχους.

Παράλληλα, η στρατηγική επέκτασης αποδίδει. Το χαρτοφυλάκιο δανείων εκτός Κύπρου ξεπέρασε ήδη τα 1,1 δισ. ευρώ, με στόχο τα 1,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2025, στηριζόμενο σε χρηματοδοτήσεις μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων και ναυτιλίας. Το μοντέλο λειτουργίας δίνει ιδιαίτερο βάρος σε μη επιτοκιακά έσοδα, στοιχείο που δημιουργεί σταθερότητα στις ροές και διαφοροποίηση εσόδων.

Η δε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών υπήρξε ισχυρός καταλύτης, καθώς η εμπορευσιμότητα εκτοξεύτηκε από τις 50.000 μετοχές ημερησίως που έκανε στο Λονδίνο σε πάνω από 1 εκατ., προσελκύοντας μεγάλα διεθνή funds, όπως η Norges, η Capital, η Fidelity, η J.P. Morgan, η Eaton Vance, αλλά και κορυφαίους Έλληνες θεσμικούς.

Η μετοχή έχει γράψει από την ώρα που μπήκε στο ελληνικό ταμπλό νέο υψηλό στα 8,08 ευρώ, προσεγγίζοντας έτσι τον διαγραμματικό στόχο των 8,24 ευρώ. Πάνω από εκεί θα δοθεί έδαφος στους αγοραστές για να κινηθούν προς τον επόμενο στόχο των 9,08 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

