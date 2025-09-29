Τραμπ:-Δασμοί-100%-στις-ταινίες-που-γυρίζονται-εκτός-ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμούς 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός της χώρας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Άλλες χώρες έχουν κλέψει τον κινηματογράφο μας, όπως ακριβώς κλέβει κανείς ‘καραμέλες από ένα μωρό’», ανέφερε σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social.

«Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά. Επομένως, για να λύσω αυτό το μακροχρόνιο, ατελείωτο πρόβλημα, θα επιβάλω δασμούς 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει δασμούς τον Μάιο, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες, οδηγώντας σε σύγχυση μεταξύ των στελεχών της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Οι μετοχές της Netflix και της Warner Bros Discovery κατέγραφαν πτώση κατά 1,4% και 0,6% αντίστοιχα, στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Δασμοί και στα εισαγόμενα έπιπλα

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι επίκεινται λεπτομέρειες σχετικά με τους δασμούς στις εισαγωγές επίπλων, αφού ανακοίνωσε φόρους έως 50% σε τέτοιου είδους αγαθά την περασμένη εβδομάδα.

«Θα επιβάλω σημαντικούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα που δεν κατασκευάζει τα έπιπλά της στις ΗΠΑ. Ακολουθούν λεπτομέρειες», ανέφερε ο Τραμπ σε άλλη ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις που χάθηκαν στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς ύψους 50% σε εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας και τουαλέτες, μαζί με έναν φόρο 30% σε έπιπλα με σταθερά καλύμματα, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Οι εισαγωγικοί δασμοί θα καταστήσουν ακόμα δυσκολότερο για τις εταιρείες να διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα της τιμές, την ώρα που στελέχη της αγοράς εκφράζουν ανησυχίες για την έλλειψη κατασκευαστικής δυνατότητας στις ΗΠΑ, με τη χώρα να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από την Κίνα, το Μεξικό και το Βιετνάμ.