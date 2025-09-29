Φορολογικό-«δόκανο»-σε-υποθέσεις-λίγο-πριν-παραγραφούν:-Καταθέσεις,-αδήλωτα-και-εισοδήματα-εξωτερικού-στο-στόχαστρο

Νέες και παλιές «αμαρτίες» φορολογουμένων μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι ετοιμάζονται έως το τέλος του έτους να αποστείλουν σε όσους εντοπιστούν με κρυφά-αδήλωτα εισοδήματα, εντός ή εκτός Ελλάδος, «ραβασάκια» με τον λογαριασμό των πρόσθετων φόρων.

Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι βασίζονται στην «πλατφόρμα» των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αλλά και σε δεδομένα παλαιοτέρων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε όσες περιπτώσεις εντοπίζονται έστω και ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Προτεραιότητα θα δοθεί στον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων όλων των «υπόπτων» που έχουν «ανοιχτές» υποθέσεις με την εφορία, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Αυτό δε γιατί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τα υπόλοιπα ή οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων δεν αποτελούν πλέον σε καμία περίπτωση «συμπληρωματικά στοιχεία» που είναι ικανά να δικαιολογήσουν, εν όψει και των επιταγών της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, την επιμήκυνση της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων.

Για μια ακόμη χρονιά στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι να μην ξεφύγουν δεκάδες παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας, που μπορεί να στερήσουν από τα ταμεία του Δημοσίου σημαντικά έσοδα, καθώς οι υποθέσεις τους βρίσκονται ήδη στο «κατώφλι» της παραγραφής.

Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό, οι ελεγκτές των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων έχουν λάβει εντολή να αποστείλουν και φέτος όσο το δυνατόν περισσότερα ειδοποιητήρια με εκτιμώμενα ποσά φόρου, βασισμένα στα διαθέσιμα στοιχεία της φορολογικής αρχής, για να μη «χαθούν» υποθέσεις. Ο έλεγχος, μάλιστα, σε πρώτη φάση, θα πρέπει να επικεντρωθεί σε συνταξιούχους και μισθωτούς με αδήλωτα αναδρομικά ποσά, φορολογουμένους με αποδοχές από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα και ελεύθερους επαγγελματίες.

Επισημαίνεται βέβαια ότι προτεραιότητα θα δοθεί στις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις του έτους 2019, οι οποίες και παραγράφονται πρώτες στο τέλος του τρέχοντος έτους, εκτός φυσικά εάν υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία που βάσει της νομοθεσίας παρατείνουν την παραγραφή στα 10 έτη, ή άλλα δεδομένα όπως η υποβολή ή μη φορολογικών δηλώσεων που τροποποιούν τους χρόνους παραγραφής.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι φάκελοι όλων των υποθέσεων έχουν ήδη διαβιβαστεί στις εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και στη συνέχεια να φύγουν τα ειδοποιητήρια με τον «λογαριασμό», αφού η όλη διαδικασία πρέπει να «τρέξει» με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην οποία αναφέρεται ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα, θα χάνεται εάν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στον φορολογούμενο την καταλογιστική πράξη.

Εξονυχιστικές διασταυρώσεις

Οι ελεγκτές, με βάση και τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καλούνται να διασταυρώνουν:

τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που μπορεί να αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.

την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ και αφορά ακόμη και την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.

Ελεγχόμενοι κατά προτεραιότητα

Ήδη στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ βρίσκονται:

όσοι δηλώνουν εισοδήματα 10.000-20.000 ευρώ, αλλά οι δαπάνες διαβίωσης που εμφανίζουν είναι δυσανάλογα υψηλές και ασύμβατες με το εισοδηματικό τους προφίλ. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ανοίξει πάνω από 1.000 τραπεζικούς λογαριασμούς, εντοπίζοντας περιπτώσεις με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε δηλωθέντα εισοδήματα και καταθέσεις. Οι φορολογούμενοι που θα κληθούν να εξηγήσουν τις αποκλίσεις και δεν θα καταφέρουν να αποδείξουν τη νομιμότητα των ποσών τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρο 33% στη διαφορά εισοδήματος, πρόστιμο 50% στη διαφορά φόρου και προσαυξήσεις για εκπρόθεσμη καταβολή.

όσοι αποκτούν εισοδήματα από το εξωτερικό αλλά «ξεχνούν» να τα δηλώσουν, με την ΑΑΔΕ να ρίχνει φως και σε τόκους εξωτερικού, όπως και σε συντάξεις και μισθούς που έρχονται από έξω.

όσοι δεν υπέβαλαν στην ώρα τους φορολογική δήλωση.

Σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις του 2019 οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους.