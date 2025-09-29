Close Menu
    Χαμηλές πτήσεις για τη Lactalis στην Ελλάδα

    Επιχειρήσεις
    Χαμηλές-πτήσεις-για-τη-lactalis-στην-Ελλάδα
    Χαμηλές πτήσεις για τη Lactalis στην Ελλάδα

    Η ελληνική θυγατρική του γαλλικού ομίλου Lactalis που επιδιώκει να καρπωθεί τη διεθνή καριέρα της φέτας, εμφάνισε το 2024 πτώση πωλήσεων και καθαρών κερδών, σε μια χρονιά που η αγορά γαλακτοκομικών και τροφίμων πιέστηκε από αυξημένο κόστος και ανταγωνισμό.

    Ο κύκλος εργασιών της Lactalis Hellas A.E. διαμορφώθηκε σε 19,87 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 12,5% σε σχέση με το 2023 (22,7 εκατ. ευρώ). Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε οριακά, στα 2,41 εκατ. ευρώ από 2,33 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να βελτιώνεται στο 12,1% από 10,3%.

    Ωστόσο, το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) συρρικνώθηκε στις 80,8 χιλ. ευρώ από 473,6 χιλ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων κατρακύλησαν στις 13 χιλ. ευρώ, έναντι 434 χιλ. ευρώ.

    Η καθαρή θέση ανήλθε σε 909 χιλ. ευρώ, ελαφρά βελτιωμένη από τα 896 χιλ. ευρώ το 2023, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 9,09 εκατ. ευρώ. Σχεδόν όλο το ενεργητικό (99%) αφορά κυκλοφορούντα στοιχεία, με εμπορικές απαιτήσεις 7,45 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 1,5 εκατ. ευρώ.

    Το κεφάλαιο κίνησης βελτιώθηκε οριακά στα 839 χιλ. ευρώ.

    Οι δείκτες κερδοφορίας δείχνουν σημαντική κάμψη. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων υποχώρησε σε 8,5% από 58,7%, ενώ η αποδοτικότητα πωλήσεων ανήλθε σε 12,1% έναντι 10,3%. Στα θετικά, η εταιρεία βελτίωσε τη ρευστότητά της, διατηρώντας δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας στο 1,09.

    Η διοίκηση, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Χαρίλαο Δεληδήμητρη, τονίζει ότι στόχος για το 2025 είναι επιστροφή σε αναπτυξιακή πορεία, με έμφαση στον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου και στη διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας.

