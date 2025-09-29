ΧΑ:-Οι-1987-μονάδες-αποτελούν-την-πλησιέστερη-στήριξη

Υποχώρηση κατά 0,17% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2031,81 μονάδες (στο 0,07% ο ΓΔ & στο +3,43% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +38,25% ο ΓΔ & στο +75,78% οι τράπεζες στο έτος).

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και σύντομα οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος με ρευστοποιήσεις πολλών blue chips με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό να διαμορφώνεται στις 2021 μονάδες λίγο μετά τις 3μμ. Η αντίδραση των αγοραστών με οδηγό τις τράπεζες οδήγησε σε σταδιακή μείωση των απωλειών ως τις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,437% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,17%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (+1,96%) να υπεραποδίδει αλλά την Εθνική (-0,66%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΜΟΗ (-1,07%), ο ΟΠΑΠ (-0,95%), το Jumbo (-2,81%), η Metlen (-2,20%) και η Helleniq Energy (-0,59%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,99%), η Optima (+1,11%), o Aktor (+3,05%), η Cenergy (+1,14%), η Κύπρου (+1,27%), η Βιοχάλκο (+2,34%) αλλά και η Intrakom (+2,92%) από τις λοιπές.

Απολογιστικά, 48 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν. Μέχρι την Τρίτη ολοκληρώνονται τα 6μηναία αποτελέσματα των εισαγμένων εταιρειών (των ΟΛΠ, Ιατρικό Κέντρο, Qualco, Ελλάκτωρ, Intrakom ανάμεσά τους).

Την Τρίτη ξεκινάει η διαπραγμάτευση του εταιρικού ομολόγου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο Χ.Α. ενώ την Τετάρτη υπάρχει δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας.

Για τέταρτη εβδομάδα ο Γ.Δ. συνέχισε να συσσωρεύει εντός μικρού εύρους τιμών, γεγονός που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Οι 1987 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη και οι 2055 την πλησιέστερη αντίσταση.